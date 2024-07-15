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奧運羽球／衛冕金牌「麟洋配」多打1場 王齊麟苦笑：滿賺的

中央社／台北15日電
李洋（左）、王齊麟（右）不把自己當作衛冕金牌看待。（圖／國訓中心提供）
李洋（左）、王齊麟（右）不把自己當作衛冕金牌看待。（圖／國訓中心提供）

巴黎奧運羽球男雙今天進行抽籤分組，今年因積分計算錯誤破例17組參賽，台灣「麟洋配」李洋、王齊麟剛好被抽中有5隊的D組，確定預賽要多打1場，王齊麟搞笑說：「其實滿賺的。」

根據國際奧會官網訊息，由於世界羽球聯盟（BWF）的奧運積分計算錯誤，導致原本積分領先的法國男雙組合柯維（Lucas Corvee）、拉巴爾（Ronan Labar），在最後一刻遭到波波夫（Christo Popov）、（Toma Junior Popov）兄弟檔超車而失去奧運資格。

柯維、拉巴爾事後向國際體育仲裁法庭（CAS）申訴，CAS做出判決，要求BWF必須向國際奧會（IOC）多要一張外卡資格，以維護柯維、拉巴爾的參賽權。最後經過聽證會，IOC從善如流，也就是今年奧運羽球男雙項目，史無前例有17組參賽。

在賽前的抽籤儀式上，BWF就已經先宣布，D組確定會有5隊，而在種子依序排入後，台灣組合李洋、王齊麟是D組第3支被抽中的組合。

最後預賽分組結果，D組除了世界第11的台灣組合李洋、王齊麟外，還包括世界第2的丹麥組合阿斯楚普（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）、世界第7的日本組合保木卓朗與小林優吾、世界第9的中國組合歐烜屹與劉雨辰、世界第47的美國組合邱愷翔與約書亞（Joshua Yuan）。

根據賽制，預賽取分組前2名晉級8強淘汰賽；而李洋、王齊麟在上屆東京奧運拿下台灣史上首面羽球金牌。

王齊麟在接受中央社訪問時一改日前火爆留言，搞笑說：「其實這樣也不差啦，我們還可以比別人多打1場奧運比賽，感覺也滿賺的。」

王齊麟強調，這個分組真的很硬，世界前10名有3個在D組，「反正我們就竭盡所能，打一場是一場，畢竟上屆我們也是在不被看好下拿牌，今年奧運也是我跟李洋最後一次搭檔，就努力拚拚看。」

王齊麟展現幽默心態地說：「其實比較倒楣的應該是第2種子的丹麥組合吧，他們拚了2年結果還要多打1場，比較起來我們就還好了。」

巴黎奧運 羽球 東京奧運

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