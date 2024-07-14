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巴黎奧運／中國隊最年輕 11歲鄭好好4年前才開始玩滑板

新華社／即時報導
中國選手鄭好好（左）在比賽間隙與教練互動。(新華社)
中國選手鄭好好（左）在比賽間隙與教練互動。(新華社)

巴黎奧運中國隊13日在北京正式成立，405名選手即將出征巴黎，11歲的滑板運動員鄭好好成為代表團最年輕的運動員。誰能想像到，這個女孩10天前剛剛小學畢業，20多天前才拿到奧運門票，四年前才開始玩滑板。

她是天才少女，也是普通女孩，她付出了艱辛的努力，卻也是「玩」進了奧運。

鄭好好的第一塊滑板，木板已經爆裂，如今靜靜地躺在家裡——它是鄭好好的7歲生日禮物。

在母親王哲的記憶裡，鄭好好從一歲學會走路開始，就再也不坐嬰兒車了。「走路她又不想走平路，而那種坑坑洼洼的、可以爬石頭爬台階的，她最喜歡。」

中國選手滑板選手鄭好好在比賽中。(新華社)
中國選手滑板選手鄭好好在比賽中。(新華社)

在女兒成長的過程中，王哲給她試過很多興趣——琴棋書畫歌舞，但感覺沒有一個是她的心頭好。直到鄭好好上二年級時，王哲給她買了塊滑板做生日禮物。

「那時滑板確實是一個比較新穎的項目，並沒有很多人玩，但是以我的直覺，就覺得鄭好好一定會喜歡。」王哲說。

「之前玩過輪滑，琴棋書畫也都試過，最喜歡的就是輪滑。後面接觸了滑板之後，輪滑就變成第二了。」鄭好好說。

而鄭好好開始玩滑板的地方，就是杭州亞運冠軍陳燁的爸爸陳玩欽開的俱樂部。當時，為了陳燁的滑板夢，陳玩欽自己搭建了碗池，在當地滑板圈小有名氣。

2019年，廣東省體育局指導惠州成立廣東省輪滑（滑板）隊，總教練衛乃章開始到各地選材。「那時候找個滑板苗子，如同大海撈針。」2021年，衛乃章在陳玩欽的俱樂部選材時，驚喜地發現了這個「好苗子」。

「她雖然年齡很小，但對滑板非常專注，一個動作如果做不好，她能馬上發現問題，改進之後立刻就能做得很好。」談及第一次見到鄭好好的場景，衛乃章記憶猶新。

中國滑板選手張艷（中）、鄭好好（右）和教練王重天在訓練間隙交談。(新華社)
中國滑板選手張艷（中）、鄭好好（右）和教練王重天在訓練間隙交談。(新華社)

入隊開始正式訓練後，鄭好好提高得很快。2021年9月，剛剛9歲的她就代表廣東隊參加了全運會，在半決賽中位列第14名。2022年8月，她代表惠州獲得廣東省運會女子乙組碗池項目金牌。

2023年，鄭好好開始參加國際比賽，第一次出國，就是到阿根廷參加世界滑板巡迴賽。

回憶起這次比賽，王哲和衛乃章仍然覺得驚魂未定——廣東省的體育、外事等部門全力支持，僅僅用了10天時間就辦好護照和簽證，拿到簽證後，馬上訂了當晚的機票飛到阿根廷。鄭好好抵達比賽地時，剛剛趕在報到截止時間之前。

而這站比賽同時也是滑板首場奧運積分賽，可以說是鄭好好進軍巴黎的起點。當時也有國內運動員因為護照、簽證等手續問題，遺憾沒能趕去阿根廷。

「好好有希望進奧運，但其實非常微妙，她要抓住每一次機會，進去和不進去就在毫釐之間，從開始到後面每一步都不能錯，錯過哪怕一次，就錯過奧運了。」衛乃章說。

這張通往巴黎奧運的門票來之不易，但如今相關物品就隨意地躺在鄭好好的書桌上。

「這場奧運比賽，應該是我最沒有壓力、最不緊張的一場。」談及即將到來的巴黎奧運，鄭好好說。

對這個11歲的女孩來說，比賽可能更像是一個表演的舞台，讓她在這裡認識和被認識。而滑板，更像是她與世界對話的語言。

「（參加奧運）感覺會有更多人認識我，我喜歡交朋友，開始玩滑板也只是抱著交朋友和玩一玩的心態。」

在鄭好好的家裡，有一個放獎牌的透明盒子，裡面躺著八枚金牌和一枚銀牌。「我最喜歡的就是這枚銀牌，因為顏色不一樣！」鄭好好說。

對於鄭好好來說，比賽只有「不緊張」和「最不緊張」。

讓王哲印象深刻的一幕是，布達佩斯的比賽前，所有運動員都在緊張地熱身，而鄭好好卻被大屏幕上的宣傳片所吸引，竟然旁若無人地定在那裡看了兩分鐘。

「家長怎能不緊張不焦慮不著急，但只能拚命抑制自己，不把焦慮情緒傳染給孩子。」王哲說。

鄭好好眼睛裡閃出最明亮光芒的，不是獲得金牌的榮耀時刻，不是獲得奧運門票的驚心動魄，而是說到在澳洲比賽時，和新認識的朋友們一起從橋上跳到清澈的湖里時那份透心涼爽。「那個湖特別乾淨，特別好玩。」

11歲進軍奧運，她被外界稱作「天才少女」，但她也是一個普通的小女孩。

鄭好好參加小學畢業典禮時，穿著白襯衫、格子裙，戴著紅領巾，鄭好好和其他參加畢業典禮的小學生別無二致。如果非要說有什麼不一樣，可能是她長期在戶外運動曬出的小麥色皮膚。

訓練也會讓她疲憊，特別是正和朋友玩得開心時，被喊去訓練。「我會很難受的，我說我無語了，我說『媽媽今天別訓練了』。」

「但後面還是會去練，我覺得還是多練一下好。多練一下的話，我可能會離夢想更近一步。」

巴黎奧運 簽證 杭州亞運

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