巴黎奧運／蝶后張雨霏、蛙王覃海洋 都有金牌相

「蝶后」張雨霏為巴黎奧運奪金熱門人選。（新華社）

中國官媒盤點2024巴黎奧運 中國代表團實力，指出中國最有機會奪得金牌的項目為跳水、射擊、游泳、舉重、乒乓球、羽毛球等傳統強項，並點名4名「00後」射擊選手料將衝擊首金。

在游泳項目上，「蝶后」張雨霏將踏上衛冕之旅，張雨霏說，希望超過自己在東京奧運會的4枚獎牌，擁有一項屬於自己的世界紀錄。新科「蛙王」覃海洋也是焦點之一，20歲的潘展樂則是泳壇新「飛魚」。30歲的汪順是中國游泳隊奧運陣容中年齡最大的選手，在男子200米混合泳項目中衛冕有望。

田徑項目上，中國隊的獎牌希望更多地寄託在女子投擲項目上。35歲的鞏立姣即將第五次征戰奧運女子鉛球，目標是奧運衛冕、投出21米。女子鐵餅選手馮彬狀態不俗，有望在奧運會上繼續爭金奪銀。藝術體操也可能成為中國隊實現突破的項目。徐詩曉與孫夢雅在女子500米雙人划艇項目有望實現衛冕。巴黎奧運會蹦床比賽男、女組都有奪金實力。

過去兩屆奧運會，中國自行車隊在女子團體競速賽中摘下兩枚金牌。在巴黎奧運周期，該項目的參賽人數由2人增加至3人，中國隊派出了由奧運冠軍鮑珊菊和郭裕芳、苑麗穎組成的新團隊力爭衛冕。擊劍項目也是中國軍團的淺優勢項目之一，孫一文將和余思涵、唐君瑤兩位小將繼續衝擊團體和個人項目的金牌。女子花劍團體、個人以及男子花劍團體項目上也有望突破。

擊劍項目也是中國代表團在巴黎奧運的淺優勢項目之一。圖為中國選手孫一文（左）與隊友余思涵在女子個人重劍比賽中。（新華社資料照）

另據羊城晚報，本屆中國跳水隊被譽為「夢之隊」，在3公尺跳板及10公尺高台的男女單、雙人項目，都是奪冠熱門；17歲的全紅嬋展現奪牌野心。另中國四名「00後」選手黃雨婷、韓佳予、盛李豪、杜林澍將衝擊射擊首金。