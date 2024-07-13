巴黎奧運／乒乓球、跳水、射擊…中國隊6大王牌軍衝金

7月13日，巴黎奧運中國體育代表團成立動員大會在北京舉行。（中新社）

巴黎奧運 中國隊13日正式成立，405名運動員將參加30個大項42個分項236個小項的角逐。三年前的東京奧運 上，中國隊拿下38金32銀19銅，打了一場漂亮的「翻身仗」。新的奧運征程就在眼前，強敵環繞，前路挑戰重重。從歷屆奧運成績來看，乒乓球、跳水、射擊、舉重、羽毛球、體操六大王牌項目的發揮，決定著中國隊的整體表現。

巴黎奧運周期，中國軍團的「六大王牌軍」在多項大賽中保持了較高水準。正因如此，美國尼爾森研究所近期發佈的巴黎奧運獎牌榜最新預測認為，中國隊有可能斬獲36枚金牌，和預測獲得37金的美國代表團不相伯仲。

中國隊組合孫穎莎/王楚欽（左）在混雙比賽中回球。(新華社)

乒乓、跳水／拚奧運金滿貫

中國乒乓球隊有望向包攬五金發起衝擊，中國乒協主席劉國梁希望隊伍「去拼這五個項目，而不要去守」。東京奧運上，國乒憾失混雙金牌，此番來到巴黎，世界排名第一的孫穎莎/王楚欽志在收復失地。女隊方面，巴黎奧運周期，孫穎莎成績亮眼，長期占據世界排名榜首，巴黎將是她第二次奧運之旅，身兼三項的她將力爭創造佳績。女單衛冕冠軍陳夢同樣劍指金牌。男隊有馬龍作為「定海神針」，手握倫敦奧運男團冠軍，里約和東京奧運男單、男團冠軍，「龍隊」將向自己的第六枚奧運金牌發起衝擊。樊振東目前距大滿貫頭銜只差一個奧運男單冠軍，他將為圓夢奮力一搏。新生代王楚欽目前男單世界排名第一，他將在巴黎證明自己能否成為新一代領軍者。

全紅嬋（左）/陳芋汐在比賽中。(新華社)

中國跳水「夢之隊」出戰巴黎的陣容包括五位奧運冠軍和五位世錦賽冠軍。曹緣將成為奧運「四朝元老」，全紅嬋、陳芋汐、王宗源和謝思埸都是第二次征戰奧運，陳藝文、昌雅妮、龍道一、楊昊和練俊傑將在巴黎迎來奧運首秀。中國隊在全部八個項目中具備奪金實力，最穩的就是全紅嬋和陳芋汐攜手出戰的女子單人和雙人10米台。此前，中國跳水從未在奧運上包攬全部項目的金牌，這一次希望在巴黎實現突破。

張雨霏。(新華社)

和東京奧運相比，如今的中國游泳隊底氣更足，參賽陣容中有張雨霏、葉詩文、李冰潔、楊浚瑄、湯慕涵和汪順六位奧運冠軍。中國游泳目前占據三項世界排名第一，分別是潘展樂的男子100米自由泳、汪順的男子200米個人混合泳和唐錢婷的女子100米蛙泳。此外，中國隊還有六人在六個項目中進入世界前五。

中國射擊隊整體實力在世界上處於第一梯隊。步手槍10個小項中國隊拿滿參賽席位，成為世界上為數不多實現奧運滿額參賽的步手槍隊伍。人員方面，中國射擊隊經歷了一次大換血，東京奧運奪金的五人中，本次只有女子手槍的姜冉馨一人參賽，但隊伍整體實力依然可觀，在所有小項上都有衝擊金牌的能力。而最重要的一枚金牌，自然是首金。巴黎奧運首金大概率將在氣步槍混合團體項目上產生，該項目是中國隊的強項之一，本次中國隊派出盛李豪/黃雨婷和杜林澍/韓佳予這兩對組合參賽，「雙保險」向首金發起衝擊。

中國舉重隊在上屆奧運上勇奪7金1銀，而此次受項目參賽人數限制，派出滿額的6人參賽。隊中不僅有李發彬、石智勇、侯志慧、李雯雯四位東京奧運冠軍坐鎮，劉煥華、羅詩芳兩位新人同樣令人期待。尤其是102公斤級的劉煥華，肩負著在大級別突破的重任。他在今年4月的舉重世界盃上贏得男子102公斤級挺舉和總成績兩枚金牌，並刷新這兩項世界紀錄。

國羽在五個單項上均拿到兩個奧運資格，是唯一一支各單項均實現滿額參賽的隊伍。巴黎奧運周期，國羽混雙、女雙繼續保有優勢，鄭思維/黃雅琼、陳清晨/賈一凡兩對組合長期排名世界第一，女單形成一定集團優勢，男單、男雙也有較大進步。最新一期世界排名中，國羽有四個單項位居頭名，但各個單項也都強手如林，要想登上最高領獎台並不容易。

中國體操隊中，鄒敬園和劉洋在東京奧運上分別獲得男子雙槓和吊環金牌，具備衛冕的實力；肖若騰則是東京奧運男子個人全能銀牌得主，目前依然保持著不錯的競技狀態。女隊方面，17歲小將邱祺緣成為新的領軍人物，去年首次參加世錦賽就斬獲高低槓項目冠軍。蹦床是中國隊的傳統強項，朱雪瑩將肩負奪金重任。藝術體操隊在2023年世錦賽上贏得集體項目五圈單項金牌，首獲世界冠軍，她們將在巴黎用「中國風」向世界展示中華文化的獨特魅力。

三大球項目的水平是奧運賽場上衡量體育強國的重要標誌之一。本次巴黎奧運，中國隊的女排、女籃和三人籃球男、女隊拿到資格，任務各不相同，挑戰同樣艱巨。

中國女排主教練蔡斌（前右）在訓練中。(新華社)

經歷了波折和低谷的中國女排將以衝擊者的姿態出征巴黎奧運。在蔡斌接手球隊之後，中國女排既創造過在2023年世界女排聯賽總決賽中勇奪亞軍的驚喜，也經歷過在家門口舉行的奧運預選賽中沉沙折戟的挫折。朱婷、張常寧等老將回歸之後，中國隊在今年世界女排聯賽中通過世界排名拿到了奧運資格，但狀態起伏較大。作為一支金牌之師，中國女排始終承受著爭創佳績的期待。對於眼下這支中國女排而言，首要目標應當是凝心聚力，讓每名球員和整個隊伍的水平發揮到極致，展現出團結一致、頑強拼搏的精神狀態。如果能做到這一點，結果自然不會太差。

中國女籃在巴黎奧運上的簽位不錯，小組賽避開了衛冕冠軍美國隊和東道主法國隊，真正的考驗將從淘汰賽開始。即便如此，在陣容不齊整的情況下，中國女籃在奧運前的熱身賽中仍安排了多場與強隊過招的比賽，以適應國際比賽強度。從成績上看，中國女籃近期狀態令人憂心，海外拉練六戰僅一勝，遭遇過五連敗，尤其是兩場大比分負於澳大利亞隊。不過隨著李夢、李月汝兩位關鍵球員的回歸，中國女籃仍有一搏奧運獎牌的實力。

三人籃球方面，中國男隊更現實的目標是在八支球隊的單循環賽中爭取前六名，晉級下一階段比賽；女隊有望爭奪獎牌，作為上賽季國際籃聯三人籃球女子系列賽「最有價值運動員」，王麗麗傷癒復出後的狀態決定著球隊的前景。

鞏立姣將五度出戰奧運。（中新社）

田徑／女子投擲、競走 最有希望奪金

中國田徑隊在東京奧運上取得2金2銀2銅的佳績，在走跑跳投四大項群中都收穫了獎牌，但目前隊伍處於「換血期」，近一年來在國際賽事中表現並不理想。中國隊在女子投擲和競走項目中具有衝擊金牌的希望，即將第五次征戰奧運賽場的老將鞏立姣志在衛冕女子鉛球，雖然本賽季截至目前她的最好成績尚未突破20米，但冬訓期間她重新攜手德國老帥克拉克，效果不錯。女子鐵餅選手馮彬近兩個賽季整體狀態穩定，去年世錦賽收穫銅牌。中國競走近年來在國際賽場上的統治地位已不復存在，但劉虹、楊家玉、馬振霞等名將在女子20公里競走項目上仍具備集團優勢。今年奧運新設置的馬拉松競走男女混合接力項目中，中國隊已拿滿兩個參賽名額，同樣具備衝擊金牌的可能。

今年5月進行的巴黎奧運資格系列賽上海站，讓滑板、攀岩、霹靂舞、自由式小輪車這些潮流項目在中國收穫了更多關注，中國隊也通過上海站和此後的布達佩斯站比賽，將12個奧運資格收入囊中。

中國選手滑板選手鄭好好在比賽中。(新華社)

滑板／11歲鄭好好 中國隊最年輕

滑板項目可謂年輕人的天下，十來歲的孩子登上世界最高領獎台也不鮮見。中國隊此番年齡最小的選手鄭好好就是滑板運動員。將在巴黎奧運閉幕式當天度過12歲生日的她將參加女子碗池項目的比拼。女子街式項目則收穫滿額資格，有崔宸曦、曾文蕙、朱沅鈴三人入圍 。曾在這個周期多次晉級世界大賽決賽的崔宸曦有望衝擊獎牌。

攀岩項目中，中國隊在奧運資格賽階段厚積薄發，拿到7個席位，在所有參賽隊中僅次於美國隊，距離滿額僅差一席。其中中國隊有望在速度項目中向獎牌發起衝擊。不過，速度攀岩賽場以不確定性強著稱，岩壁上的「百米大戰」鹿死誰手，不到最後一刻難有定數。

中國霹靂舞隊將迎來奧運首秀，小將劉清漪在備戰周期異軍突起，在2023年亞運會奪得女子組冠軍後便獲得直通奧運的資格。19歲的亓祥宇與31歲老將曾瑩瑩則在奧運資格賽中又為中國隊拿到男子和女子各一張奧運門票。