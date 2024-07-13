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巴奧／中國隊名單出爐 42名冠軍領銜、最年輕11歲

新華社／北京13日電
中國滑板選手鄭好好。圖為她6月20日出戰巴奧資格系列賽布達佩斯站女子碗池賽。(新華社)
中國滑板選手鄭好好。圖為她6月20日出戰巴奧資格系列賽布達佩斯站女子碗池賽。(新華社)

巴黎奧運中國代表團13日在北京成立，代表團總人數為716人，其中運動員405人。

據中國國家體育總局副局長周進強介紹，405名運動員中包括男運動員136人、女運動員269人，運動員平均年齡25歲，年齡最大的是37歲的田徑運動員劉虹，年齡最小的是11歲的滑板運動員鄭好好。

巴黎奧運共設32個大項45個分項329個小項。中國體育代表團將參加30個大項42個分項236個小項的比賽，參賽大項、分項、小項數占奧運設項比例均超過上屆。在巴黎奧運小項總數較東京奧運減少10個的情況下，中國體育代表團參賽小項數增加了11個，是境外參賽小項數最多的一屆奧運。

參賽運動員中共有42名奧運冠軍，其中桌球(乒乓球)運動員馬龍曾連續獲得三屆奧運會冠軍，共奪得5枚奧運金牌。奧運參賽經歷方面，182人曾參加過奧運，177人參加過東京奧運，223人將首次亮相奧運。田徑運動員劉虹、李玲和鞏立姣都將踏上自己的第五次奧運征程。

參賽陣容中共有26名少數民族運動員，來自蒙古族、回族、藏族、維吾爾族、苗族、壯族、朝鮮族、滿族、侗族、白族、土家族、哈薩克族等12個民族。

面對自己的第二次奧運之旅，跳水運動員王宗源表示，過去的三年自己變化很大，從一個毛頭小子慢慢地成熟為「老王」，心態更加沉著冷靜，克服困難的能力也愈來愈強。

「巴黎奧運會面臨的最大困難可能就是自己，戰勝自己就相當於戰勝了對手。」王宗源說。

中國體操隊教練滕海濱表示，中國男子體操隊目前以模擬賽場、調整狀態為主要訓練目標。「希望在奧運會的賽場上展現出中國體操隊的風采，力爭超過上屆的水平。男子團體比賽將產生體操項目的第一塊金牌，既能展現體操隊的團結一心，也是中國體操整體實力的體現，因此這塊金牌也是整個體操隊最看重的，也是目標之一。」

中國舉重隊領隊王欣表示，在巴黎奧運周期，由於舉重項目賽制調整，人員減少、級別減少，中國舉重隊只能派3名男子運動員和3名女子運動員出戰，但隊伍要用王者霸氣在巴黎賽場上展現中國力量。

中國體育代表團的311名工作人員中，有外籍工作人員42名，分別來自塞爾維亞、西班牙、義大利等17個國家和地區，外籍教練員為34人。

巴黎奧運 東京奧運 中共

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