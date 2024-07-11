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奧運／挑戰金牌榜4連霸 美代表團592名選手女多於男

記者曾思儒／即時報導
體操女王拜爾絲（Simone Biles）2016年巴西里約奧運獲得自由體操金牌。美聯社
體操女王拜爾絲（Simone Biles）2016年巴西里約奧運獲得自由體操金牌。美聯社

從2012年倫敦奧運開始，美國代表團就是奧運金牌榜霸主，今天美國奧會宣布將派出592位選手出征巴黎，包括314位女選手和278名男選手，是連4屆奧運女將多過男將。

美國代表團巴黎奧運選手從16歲橫跨到59歲，馬術老將彼得斯（Steffen Peters）將成奧運「六朝元老」，59歲的他就是美國代表團最資深選手；另名馬術選手沃德（McLain Ward）同樣將6度出征奧運，上月剛過42歲的女籃傳奇陶樂西（Diana Taurasi）也是6度出征，將率美國女籃挑戰8連霸。

巴黎奧運將於26日登場，美國東京奧運獲得39金、41銀、33銅，以1面金牌差距驚險壓過中國。今年592位選手中，有66位選手拿過奧運金牌，合計共有110面金牌在手，游泳名將雷德基（Katie Ledecky）握有7金在內的10面獎牌技壓隊友，體操女王拜爾絲（Simone Biles）和另名游泳天王崔索（Caeleb Dressel）各有7面獎牌在手。

根據美國奧會提供的資料，加州產出120選手居各州之冠，佛州42人其次，德州出產41位巴黎奧運國手排名第3位。

根據尼爾森預測，美國代表團有機會挑戰37面金牌在內的123面獎牌。

巴黎奧運 加州 拜爾絲

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