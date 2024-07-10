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巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

世界新聞網／輯
美國體操金牌拜爾絲。（路透）
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運官方公布本屆奧運最值得關注的12位世界級選手，點名體操天后拜爾絲、籃球明星詹姆斯與網球明星約克維奇等人。而乒乓一姐孫穎莎是唯一入選的中國隊選手。

奧運官網表示，奧運是一項無與倫比的體育盛宴。在這裡，世界上最好的選手將自己推向人類極限，追求運動的卓越、公平競爭以及透過體育團結的世界。奧運官網探索了一批准備在光之城大放異彩的體育巨星。

美國隊男籃詹姆斯。（美聯社）
美國隊男籃詹姆斯。（美聯社）

NBA籃球明星詹姆斯將第四次出征奧運，與柯瑞、杜蘭特聯手，帶領美國隊贏得第17枚奧運男子籃球金牌。

中國乒乓球選手孫穎莎在比賽中回球。（新華社）
中國乒乓球選手孫穎莎在比賽中回球。（新華社）

孫穎莎身兼中國乒乓單打、團體和混雙三項，她也有望拚巴黎奧運三金。中國在奧運乒乓球女子單打項目中從未失手，世界排名第一的孫穎莎將力爭在2024年巴黎奧運上延續這一紀錄。

2008年出生的巴西滑板選手萊亞爾在11歲時，奪下街頭滑板聯賽世界巡迴賽女子組冠軍，成為贏得該賽事冠軍的最年輕的女子街式滑板手。從她第一次亮相社交媒體開始，世界滑板愛好者的目光就沒有從她身上離開。目前排名世界第2的她將再次成為焦點。

網壇明星約克維奇第五次參加奧運，本屆將力拼他第一枚奧運金牌。這位24屆大滿貫得主曾3次打進男單四強賽，但沒能參加過奧運決賽。

塞爾維亞網球選手約克維奇。（路透）
塞爾維亞網球選手約克維奇。（路透）

巴黎奧運最值得關注12名選手

1、拜爾絲（Simone Biles），美國女子體操

2、詹姆斯（LeBron James），美國男子籃球

3、理查德森（Sha』Carri Richardson），美國女子田徑

4、馬向（Leon Marchand），法國男子游泳

5、阿格貝涅努（Clarisse Agbegnenou），法國女子柔道

6、基普喬格（Eliud Kipchoge），肯亞男子馬拉松

7、杜普蘭蒂斯（Armand  Duplantis），瑞典男子撐竿跳高

8、孫穎莎，中國女子乒乓球

9、喬普拉（Neeraj Chopra），印度男子標槍

10、萊亞爾（Rayssa Leal），巴西女子滑板

11、約克維奇（Novak Djokovic），塞爾維亞男子網球

12、蒂特姆斯（Ariarne Titmus），澳洲女子游泳

巴黎奧運 約克維奇 拜爾絲

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