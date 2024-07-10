巴黎奧運／戰火下練習笑…水上芭蕾姊妹 烏克蘭奪金希望

雙胞胎姊妹瑪莉娜和弗拉季斯拉是烏克蘭在巴黎奧運奪金一大希望。（路透）

烏克蘭 水上芭蕾選手瑪莉娜和弗拉季斯拉娃習慣了無論如何都得逼自己微笑，即便砲轟聲成為日常，這對姊妹也在水中努力練習，力拚奧運金牌，希望向世人展現烏克蘭人的勇氣。

中央社引述法新社報導，雙胞胎姊妹瑪莉娜（Maryna Aleksiiva）和弗拉季斯拉娃（Vladyslava Aleksiiva）3年前在東京奧運摘銅，是烏克蘭在巴黎奧運 奪金一大希望。

但這對23歲姊妹花經歷各種艱辛，包括被迫逃離家園、在砲擊中倖存、睡在防空洞裡，在在考驗她們樂觀的堅忍精神。

瑪莉娜說，當爆炸距離太近時，她們甚至不得不跳出游泳池，「穿著溼答答的泳衣跑到地下室」避難。

大約兩年前俄軍入侵烏克蘭東部時，俄羅斯 戰車在她們家鄉哈爾科夫（Kharkiv）的郊區被擋下，姐妹倆當時緊急撤離，被迫留下她們閃亮亮的服裝。

當地經常遭遇砲擊，但未能阻止她們返鄉備戰奧運的決心。她們的訓練池窗戶因飛彈攻擊而破碎，瑪莉娜還說「一切都被轟炸了：我們開始訓練的游泳池、我們的學校、市中心」。

比較害羞的弗拉季斯拉娃說：「當初戰爭開始時，我們不知道該怎麼辦。但後來我們明白，我們的主要目標是展現勇氣。」瑪莉娜補充說：「要證明烏克蘭還活著…我們必須展現力量。」

瑪莉娜說：「我們先前意識到，在哈爾科夫每天遭遇5到10次砲擊的情況下，我們無法真正做好準備。」

因此她們在2月前往基輔進行最後備戰，並正式獲得參加巴黎奧運資格。巴黎奧運將於26日登場。

瑪莉娜還說：「我們很擔心留在哈爾科夫的家人。有愈來愈多飛彈和炸彈…很多東西都被摧毀了。」

弗拉季斯拉娃說：「有時就像在演恐怖片，時常（在攻擊和警報期間）必須半夜離開床，而且不知道要跑到哪裡。」

姊妹倆異口同聲地說：「精神上和情感上都很艱難。身體上還好，但心理上就很難熬了。」