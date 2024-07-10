我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕在台上迷路？白宮製作超詳細圖解 引導拜登「走上講台」

妻子被升頭等艙他沒有 維州牧師機上家暴癲癇妻

巴黎奧運最新名單 16俄運動員將以中立身分參賽

中央社洛桑9日綜合外電報導
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄運動員即被禁止參與國際體育賽事，但國際奧會在嚴格的條件限制下，安排部分選手以中立身分逐步回歸。(路透)
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄運動員即被禁止參與國際體育賽事，但國際奧會在嚴格的條件限制下，安排部分選手以中立身分逐步回歸。(路透)

（中央社洛桑9日綜合外電報導）根據9日最新統計，僅有16名俄羅斯運動員和17名白俄羅斯選手應邀以中立身分參加2024年巴黎奧運

國際奧林匹克委員會（IOC）發言人告訴法新社，更新後的名單涵蓋自由車、游泳和網球等10個項目，若有參賽者退出，名單可能出現變化。

根據國際奧會統計，截至目前，有19名俄羅斯選手拒絕參加巴黎奧運，包括幾名後來變卦的選手；白俄方面則有7人拒絕，包括女網世界排名第3和第16的好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）。

受邀的4名俄羅斯柔道選手及角力選手都拒絕參賽，他們所屬的體育協會之前也曾公開譴責國際奧會這種「非體育原則的選拔」。儘管如此，國際奧會仍將馬米多夫（Shamil Mamedov）列入參賽名單中。

俄羅斯體操選手已提前宣布不會參加巴黎奧運，兩國田徑運動員則遭世界田徑總會（World Athletics）禁賽。國際奧會也禁止俄羅斯和白俄參與任何團體賽事。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄運動員即被禁止參與國際體育賽事，但國際奧會在嚴格的條件限制下，安排他們以中立身分逐步回歸。

為能獲邀參加奧運，有資格的「個人中立運動員」成績要夠好，且必須通過國際體育聯盟及國際奧會雙重檢查，以確保他們沒有積極支持烏克蘭戰爭，也沒有與他們國家的軍隊有任何聯繫。

國際奧會3月表示，「最有可能的情況是」，預計會有36名俄羅斯運動員和22名白俄選手參加巴黎奧運，而參與上一屆東京奧運的有330名俄羅斯運動員和104名白俄選手。

俄羅斯和白俄運動員不得穿著展示母國顏色的隊服，將在印有字母AIN（Athlètes Individuels Neutres，個人中立運動員）的綠色旗幟下參賽。若有俄羅斯和白俄運動員摘下金牌，現場將響起一段無歌詞的奏樂。

俄羅斯和白俄運動員將無法出席巴黎時間26日在塞納河（River Seine）上舉行的開幕式，也不會出現在獎牌榜上。

白俄羅斯 巴黎奧運 烏克蘭

上一則

溫網／不敵前冠軍 詹皓晴女雙第三輪落馬

下一則

溫網／逆轉闖4強 西班牙小蠻牛承認心繫歐國盃

延伸閱讀

挺了8年沒變心 美情報官員曝：俄羅斯仍傾向川普當總統

挺了8年沒變心 美情報官員曝：俄羅斯仍傾向川普當總統
尤蘇菲前進巴黎奧運 要為阿富汗女性圓夢

尤蘇菲前進巴黎奧運 要為阿富汗女性圓夢
巴黎奧運試行空中計程車 塞納河上將設漂浮停機坪

巴黎奧運試行空中計程車 塞納河上將設漂浮停機坪
瑞士響應歐盟 擴大制裁俄羅斯逾百個人實體

瑞士響應歐盟 擴大制裁俄羅斯逾百個人實體

熱門新聞

遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
23名中國游泳選手三年前未通過禁藥檢測卻仍獲准參加東京奧運，美國展開刑事調查。圖為曾在東京奧運奪下2金的張雨霏。(新華社)

中國11泳將禁藥案仍將參加巴黎奧運 美調查、向世界泳總發傳票

2024-07-04 21:19
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
經典成衣品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)日前揭曉2024年巴黎奧運開幕式與閉幕式的美國隊(Team USA)制服。（美聯社）

巴黎奧運／美國隊目標奪123面獎牌 與中國搶最多金

2024-07-03 20:28

超人氣

更多 >
半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡

半島電視：中國公民冒險偷渡美國的原因 不只經濟萎靡
爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」

爆氣…被問民主黨逼宮拜登 第一夫人吉兒怒飆記者「別對我大叫」
楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周

楊安澤：本周應是拜登當總統候選人的最後一周
紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路

紐約小型住宅、公寓樓 須購買新垃圾桶…11月上路
如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招