巴黎奧運／台「舉重女神」郭婞淳拚金牌衛冕 談到傷勢紅了眼眶

郭婞淳巴黎奧運很大機會要帶傷拚戰。（本報資料照片）

台灣「舉重女神」郭婞淳，今年要在巴黎奧運 力拚衛冕女子59公斤金牌，提到自己反覆不定傷勢，她還一度紅了眼眶，不過隨即恢復開朗性格笑說：「沒事啦，就這樣了」。

郭婞淳在延後一年舉辦的2021東京奧運 ，幾乎以無對手姿態輕鬆拿下金牌，而她最後一舉失敗倒地上剛好壓在奧運LOGO上的畫面，至今仍是她記憶最深刻的一張比賽照片。

過去三年，郭婞淳接連受到腰傷、大腿傷勢困擾，出賽場次銳減，就連平時訓練都受影響，她今天在授旗典禮接受媒體聯訪時談到此事，紅著眼眶說：「今年要爬這座山（巴黎奧運）一定更加困難，但沿途的人事物，一定會有很多回憶。」

郭婞淳透露，一周前練習狀況很好，結果後來腰又痛了，休息了幾天都沒辦法正常訓練，直到今天才恢復正常，「就是這種反反覆覆的情形，自己與周圍的人心情都會受到影響，現在就只能希望，比賽前、後幾天，自己的身體不要那麼不舒服就夠了。」

郭婞淳強調，以往自己都會藉由看書、彈琴、寫字來釋放壓力，「但最近我最常做的事，好像就是放空，尤其回到房間後，我就會依照自己心情，放一些適合當下的音樂，畢竟一個人的房間，是最能營造自己想要情境的地方。」

2011年舉重世錦賽，是郭婞淳第一次到巴黎參賽，只是當時年紀還小加上成績不如教練預期，基本上哪裡都不能去，等於相隔了13年，才又回到巴黎比賽。

郭婞淳預計8月1日出發、8月11日返台，「這次雖然又不能參加開、閉幕，但希望可以趁著比賽空檔到市區走走，最想去看一看掛上奧運標誌的巴黎鐵塔，現場看到，一定會很感動。」