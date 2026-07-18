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一場車禍改變叛逆小子 29歲張凱智掌管7長照機構

王慧瑛
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福鷺社會企業創辦人兼執行長張凱智大學畢業即創業，對長照領域懷抱熱情和理念，目前在...
福鷺社會企業創辦人兼執行長張凱智大學畢業即創業，對長照領域懷抱熱情和理念，目前在新北、宜蘭經營管理七家長照機構，年底將進軍北市。（記者王慧瑛／攝影）

福鷺社會企業創辦人兼執行長張凱智曾是叛逆小子，和他感情緊密的哥哥車禍驟逝，成為人生轉捩點，大學畢業即創業，版圖一路擴大，目前在新北、宜蘭經營管理七家長照機構，年底進軍北市，他說「長照重視人與人互動，用心對待長輩、員工，才能形成善的循環」。

29歲張凱智高職期間常缺課，念四年好不容易拿到畢業證書，大學讀佛光大學公共事務學系，入學不久面臨人生打擊，長他7歲的哥哥遭毒駕車輛撞死，他化悲傷為力量，對課業投入更多心思，雙主修社工系，也萌生創業念頭。

昔日國小、國中同窗陳彥君是他討論創業對象，陳當時讀台大護理系，對長照領域有興趣，2020年，張凱智、陳彥君各拿50萬元創立福鷺社會企業，2021年4月第一處日照中心落腳蘆洲，隔年遇疫情考驗，靠借貸、政府補貼熬過挑戰。疫情過後，看準日照中心需求上升，在蘆洲開第二處據點。

創業至今五年，福鷺從單一日照中心逐步發展為社區整合照顧服務體系。為提升服務品質，秉持「給員工多一點、給長輩多一點」信念，人事成本占營收六至七成。

「社區安老是最理想長照模式。」張凱智說，台灣使用長照補助家庭逾七成是使用居家服務，二至三成到日間照顧中心，顯見仍有許多長輩沒走出來，可能是抗拒或不知有這類資源。

福鷺社企去年進駐三重青創基地，開辦照顧服務員培訓、照顧者喘息服務等課程，擴大高齡照顧服務量能。

張凱智說，進駐青創基地是鼓勵更多年輕人認識長照領域，翻轉刻板印象。

精華 FAQ

  • 他大學時遭遇哥哥因車禍驟逝的打擊，之後把悲傷轉化為動力，更投入課業與社工領域，也因此萌生創業念頭，最後走上長照事業之路。

  • 2020年張凱智與陳彥君各出資50萬元創業，2021年先在蘆洲設立首家日照中心，之後挺過疫情與借貸壓力，逐步擴展成7家長照機構。

  • 福鷺強調長照重視人與人的互動，主張多給員工與長輩支持，並透過青創基地開課、培訓照服員與喘息服務，擴大高齡照顧量能。

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