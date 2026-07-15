從政壇、歌壇到重回籃壇 錢薇娟把籃球薪傳擺第一

2011年4月12日，錢薇娟（中）球員生涯最後一場比賽，賽後高舉冠軍盃慶祝勝利。（本報資料照片）

國小四年級開始摸籃球，15歲當選國手、23歲世大運1場球砍進84分、25歲挑戰美國女子職業籃球選秀賽、40歲引退賽海刷35分，她是台灣女子籃壇的「傳奇」錢薇娟。

她出過唱片，扮演「刺客」參選立委，進過內閣，扛過國家女籃總教練重責，還是實境節目超級明星，但儘管人生多采多姿，球場上「漂亮寶貝」依舊是她最丰姿的身影。

15歲入選國手、世大運一場球獨得84分、登陸參加「中國女子籃球聯賽」，籃壇「漂亮寶貝」錢薇娟，早已是台灣女籃的代名詞；選立委、出唱片、主持節目，她都是台灣女籃的第一人，但帶領子弟兵征戰籃壇始終在她心中排名第一位。

錢薇娟國小四年級加入籃球校隊，國一是金華女中籃球隊一員，國二轉學到淡水國中成了「小國泰」。1986年，15歲的她當選國手，參加第九屆亞洲青年盃籃球錦標賽，升上黎明工專後代表國泰參加甲組籃球賽嶄露頭角，成了中華女籃隊當家球員。

1996年，25歲的錢薇娟體能、技術處於顛峰狀態，她大膽挑戰美國女子職業籃球聯盟舉辦的第一屆選秀賽，雖錄取沙加緬度女皇隊，但因和亞洲盃女籃賽撞期，她選擇披上中華隊戰袍，錯失成為台灣第一位WNBA球員的機會。不過，她在六年後以北京首鋼隊員身分參加中國女子籃球甲級聯賽（WCBA），仍寫下台灣第一人紀錄。

獲藍營徵召 扮「刺客」失利

參加過11屆亞錦賽、五屆亞運、四屆東亞運、三屆世大運、三屆亞青賽的錢薇娟，令人印象最深刻比賽是1993年水牛城世大運對上香港一役，她在那場球砍進15記三分球，個人獨得84分，寫下驚人紀錄。2011年3月31日，當年40歲的錢薇娟，在新莊體育館3000多名觀眾見證下舉行引退賽，她遠射近投拿下35分，為籃球員生涯畫下句點。

高掛球鞋隔年，錢薇娟獲國民黨徵召參加第八屆立法委員選舉，她扮演「刺客」挑戰藍營艱困選區失利，隔年2月獲邀擔任行政院體育委員會首任副主任委員，一年後因政府組織再造而卸任。離開「政壇」後的錢薇娟，除了在台北市立大學任教，也曾擔任女子超級籃球聯賽WSBL台電隊總教練、中華女籃總教練。

發片練歌太痛苦 揮別歌壇

2020年運動實境節目「全明星運動會」開播，她受邀擔任藍隊領隊，「球迷已成長到結婚生子階段，因為『全明星運動會』常是小學體育課的雨備教材，曾數度遇過媽媽是球迷、小孩想要合照簽名的情形。」她說，1996年曾發行唱片「快樂高手」並曾拍攝食品廣告及電影，當時覺得出唱片很新鮮，想不到發片前的訓練簡直「痛苦死了」，一首歌要唱580遍，後來覺得沒有很喜歡這件事，就這麼離開歌壇。 1995年飛碟唱片動員港台兩地男女歌手錄製合輯，錢薇娟也獻出歌聲。（本報資料照片）

錢薇娟在引退賽上曾說「這只是籃球生涯的逗點」，這個逗點確實一逗再逗。2017年，她與「籃球博士」鄭志龍共同創立原住民籃球聯盟並舉辦首屆全國五縣市十部落「原住民3×3籃球聯盟─來爭的！」比賽，2021年參予T1男子職業籃球聯盟創立並出任會長，去年再與鄭志龍、周俊三一起擔任中華民國3×3籃球協會副理事長。

今年，她執教的北市大女子籃球隊，在暌違七年後重返UBA大專籃球聯賽女子組公開一級最終四強，學生球員擠進象徵UBA最高殿堂的「小巨蛋」四強戰，雖連敗兩場只拿下第4名，但錢薇娟卻被球員的努力與付出感動到當場落淚。

「籃球還是我的專業。」錢薇娟深刻感受到球場外的世界有多遼闊，但球場外的機會都是錦上添花，籃球在她心中仍占據重要位置，在台北市立大學任教、帶領子弟兵征戰籃壇，始終放在第一位。