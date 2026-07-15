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錢薇娟從鋼琴才女變籃球寶貝 雙膝動刀5次仍不悔

曾思儒
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球場「漂亮寶貝」錢薇娟。 （記者潘俊宏／攝影）
球場「漂亮寶貝」錢薇娟。 （記者潘俊宏／攝影）

「接觸籃球前，我先和音樂結緣，父母希望我往音樂路走，但我選擇籃球。」錢薇娟的一念，造就了台灣女子籃壇的傳奇篇章。她感謝籃球前輩齊璘及同學蔣憶德的扶持，更感謝「台灣女籃教父」、已故國泰女籃創隊教練洪金生的教誨與包容。

錢薇娟說，她小學就學鋼琴，老師發現她對節奏很有天分，破例讓她提前加入學校樂隊，還曾參加兒童節目錄影。後來，她又參加了籃球校隊，在國小畢業前夕，為了上國中選讀音樂班或繼續打球，一度難以抉擇，「當年父母都希望我往音樂路走、加入古亭女中音樂班，但我最後決定加入金華女中籃球隊」。

「上國中才算正式接受籃球專業訓練，不但要住校，還要在清晨五時起床晨訓，對我而言，相當不適應。」錢薇娟回憶，她從小貪玩，對早起練體能相當困擾，每次體能訓練總跑倒數第二，日子過得很痛苦。

同窗激勵練出體能 教練包容叛逆心

錢薇娟笑著說，當年自己突然「頓悟」，彈鋼琴的英文是「play piano」，打籃球的動詞也是「play」，學音樂一定也非常辛苦，所以決定認真「玩」球。

談起自己的「轉變」，除了「頓悟」，當時擔任女籃隊長的學姐齊璘更關鍵。她記得有天齊璘腳痛請假，卻忍痛陪著她、推著她跑步前進，她相當感動並全力以赴，「從那天起，我就沒再落後了，原來體能是可以逼的，變成體能很好的球員要非常感謝齊璘」。

「齊璘畢業後，國中球隊因人數不夠就停擺，我玩了整整一個暑假，好爽。」錢薇娟說，當時教練鄭金城鼓勵她和同屆五人加入國泰，但她心態早就放飛了，「我才不要去」，因爸爸一句「要當籃球狀元就該去」，她因此在國二轉學到淡水國中，加入國泰。

「其實當時我們只是『陪公主打球』。」錢薇娟口中的「公主」是她國中、工專、大學同窗十一年的好友蔣憶德；「蔣憶德國一身高就超過一百八十公分，國泰為了留下她而開始經營國中隊」。

「蔣憶德讀書比打球厲害多了，就算校隊請公假參賽，也堅持白天先上課。」錢薇娟透露，工專畢業後報考大學，蔣憶德同時拿到文化大學和國立體大的榜首，她慶幸有這位良師益友，督促她考上文化大學體育系，「我們一起住、一起跑步練體能，我每天傳五百個球給她接，感情一直非常好」。

錢薇娟的籃球路，最感謝的是已故國泰女籃創隊教練洪金生。「剛到國泰，我的調調沒有國泰的樣子，我比較熱情、激情，大洪老師總是很包容我。」錢薇娟說，那個年代的國泰隊被教育進球不能拉弓、球員不能剪短髮，更別說穿耳洞和刺青了，偏偏她很叛逆，球隊不允許的事幾乎樣樣來，小腿刺太陽、背上刺玫瑰圖騰，「我真的很感謝教練如此包容我」。

「30年球員生涯，大大小小的運動傷害都無法阻擋我想站在球場上為國爭光的渴望。」錢薇娟表示，她退役前，雙膝共動刀五次，肩膀、腰椎、頸椎、手肘也曾移位，這些「舊傷」如今甚至影響她走路及上廁所，但她從未後悔，反而很感謝籃球帶給她的一切。

55歲的錢薇娟，唯一遺憾是沒能進軍奧運，她把寄託放在學生球員上，希望有天能闖進奧運，就算傳統五對五希望渺茫，但「三對三或許有機會」。

錢薇娟小檔案

精華 FAQ

  • 她小學先學鋼琴，父母原本希望她進入音樂班、走音樂路；但在國小畢業前，她最終選擇加入金華女中籃球隊，正式走上籃球生涯。

  • 她特別感謝學姐齊璘推著她練體能、讓她不再落後，也感謝好友蔣憶德一路陪讀陪練，還有洪金生教練對她叛逆個性的包容與栽培。

  • 她退役前雙膝共動刀5次，肩膀、腰椎、頸椎與手肘也曾移位，如今甚至影響走路和上廁所，但她仍認為籃球帶來的一切值得，從未後悔。

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