王韻羚施展皮革藝術魔法 萬隻小手拼出台灣蝴蝶蘭

藝術家王韻羚用左右手形狀小手皮革，一片片組成蝴蝶蘭，以藝術形式展現蝴蝶蘭植物史與殖民史交織產業脈絡。(記者劉星君／攝影)

藝術家王韻羚用一片片左右手形狀的皮革組成蝴蝶蘭，懸掛室內，遠看宛若盛開的花朵，近看則隱含一段被觸摸、採集，被命名也被遺忘的生命史。她以藝術形式展現蝴蝶蘭植物史與殖民史交織產業脈絡，將觸動的瞬間轉化為具象的藝術。

高中美術老師王韻羚，目前在英國里茲大學攻讀實際導向設計博士。她從台灣植物蘭花出發，探討殖民歷史、家族記憶與自我認同，日前回屏東家鄉策展，以蝴蝶蘭為主角，讓觀眾在光影、材質與細節裡慢慢感受。

在英國求學期間，她因研究所需走進邱園，看見來自台灣的蘭花標本被完整保存、命名與分類，進而反思植物如何脫離原生地被納入西方知識體系。發現十八、十九世紀殖民擴張時期，歐洲植物獵人在海外採集蘭花帶回母國，許多台灣野生蘭花因此被重新定義，「只是命名權掌握在上位者手中，原產地居民反而被排除在外」。

在海外她常被誤認成陸、日、韓籍，這也讓她想起陳之藩筆下描述「失根蘭花」意象，但蘭花本身有氣生根，不必附著土壤也能活，讓她重新解構價值觀，「一個人即使沒有外在成就，也一樣有存在的價值」。

她以皮革製近萬隻小手，再拼貼、壓製、染色成蝴蝶蘭。她說，那些起伏、縫線與修補，是生命留下的痕跡。皮革像皮膚，會隨時間改變，她創作的蘭花猶如一段從山林出發、穿越殖民歷史再回歸自我認同的旅程。