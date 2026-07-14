奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

面對全球石化產業的激烈競爭與淨零碳排的挑戰，奇美實業新任董事長許家彰強調，將延續創辦人許文龍的「幸福哲學」，並透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。

奇美實業創辦人許文龍卸任21年後，獨子許家彰今年5月初接任董事長後，在首次媒體記者會，暢談在集團的歷練、獨到管理心法，以及對公司未來的發展願景。

跨界經驗 提升品牌價值

他回憶，自幼在奇美廠區成長，深受創辦人與老一輩奇美人的薰陶。擁有建築系背景的他，畢業後曾任職於日本 及加拿大 的三菱商事，隨後回到奇美投入海外建廠計畫，並全程參與了奇美與日本旭化成（Asahi Kasei）合作、引領全球的「非光氣法聚碳酸酯（PC）」重大建廠案。

接續跨足光電產業與家電消費市場。他表示，這段B2C（如家電、博物館、醫療）的多元跨界經驗，培養了他對市場及消費者需求的高敏銳度，未來這股洞察力將轉化為提升奇美品牌價值的核心動能。

許家彰說，身為第二代，最重要的事情就是「要謙卑」與「要惜福」。今天奇美實業所擁有的一切，都不是他個人創造出來的，是父親許文龍及跟他一起打拚過來的所有前輩們，共同努力創造出來的成果。

因此，他強調，第一個核心原則就是「尊重目前既有的一切」；再來，則是「要打拚」，延續奇美實業、奇美集團，以及這份深受外界肯定的「幸福企業」傳統，這就是他未來最大的責任。

溝通磨合 激發團隊潛能

提及奇美為人津津樂道的「幸福企業」文化，他將創辦人的幸福哲學淬鍊為三大核心：Enjoy Work（享受工作）、Enjoy Life（享受生活），以及Enjoy Sharing（樂於分享）。他強調，奇美在數十年前便領先業界實施周休二日，注重員工的Work-Life Balance。

在管理風格上，許家彰深知創辦人擁有很好的溝通能力，與強大的意志力及執行力，而身為接班者的首要任務，是扮演整合者的角色。透過溝通與磨合，將不同專長與特質的人才組合在一起，激發團隊的最大潛能。

面對石化產業產能擴張與價格競爭的壓力，他明確指出，奇美的策略並非一味追求產能擴張，而是專注於「高值化 」。他表示：奇美已經從「量的奇美」轉向「質的奇美」。

奇美現在具備強大的客製化能力，能精準對接客戶需求。產品應用領域已大幅跨足醫療器材、半導體、網通等高階市場。奇美並於2022年推出永續材料產品組合，在生質材料、機械回收與化學回收領域的投入更是備受國際肯定。

不僅成為全球知名品牌大廠的指定供應商，更與Sony及三菱商事在新加坡的亞洲生物燃料及原料會議上聯名發表合作成果，展現奇美在綠色供應鏈中的關鍵影響力。

他也提到，在榮譽董事長許春華與總經理趙令瑜的帶領下，奇美有一個很棒的口號叫做「A Step Up」-穩健提升，在前輩們打下的堅實基礎上，已成功往上跨了一大步。

而面對接下來的任期，許家彰希望能帶領大家「A Step Beyond」——向前，再邁進一步，期許爬得更高，是為了看得更遠。奇美也將秉持「負責任的社會與企業公民」的初心，攜手合作夥伴打造更先進且環保的材料，持續為社會創造正向且長遠的影響力。