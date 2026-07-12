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高雄國稅局局長許寧佑用心服務 「在民眾最辛苦時幫他一把」

胡順惠
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高雄國稅局長許寧佑期望一線同仁從服務出發，站在納稅人的角度思考問題。(圖／許寧佑...
高雄國稅局長許寧佑期望一線同仁從服務出發，站在納稅人的角度思考問題。(圖／許寧佑提供)

在稅務體系服務將近40年，從基層一路歷練到擔任高雄國稅局局長，許寧佑的管理風格沒有強勢的權威色彩，反而更像一位耐心傾聽的協調者。他認為，稅務工作本質上「吃力不討好」，既要依法課稅，又常面對民眾的不理解與抱怨，因此，比起強調稽徵權力，他更在意的是同仁是否能從「服務」出發，站在納稅人的角度思考問題，用溝通與同理心，完成每一項看似艱難的任務。

一線工作 耐心協調

許寧佑強調，稅務人員每天面對的不是冷冰冰的數字，而是一個個有情緒、有壓力的民眾，當民眾因繳稅產生負擔感，甚至出現怨言時，第一線同仁更需要具備耐心與協調能力，而不是以權力壓人。

他要求團隊，在執行稅務工作時，應透過說明與溝通，協助民眾理解制度、完成義務，讓原本容易對立的關係，轉化為可以對話的過程。

這樣的理念，也反映在他對「服務」的重新定義上。許寧佑指出，過去稅務機關的服務，多半建立在「因為你繳稅，所以我服務你」的邏輯，但隨著稅制調整與扣除額提高，如今約有四至五成民眾其實不需繳稅。

他認為，政府服務不應因此有所差別，即使是不必繳稅的民眾，仍可能需要所得證明來申請補助，或在親人過世時，需要協助辦理遺產相關程序，這些都應該是稅務機關主動提供的支持。

他舉例，在現行遺產稅制度下，多數案件其實無須繳稅，但國稅局仍會主動協助查調財產、提供試算資料，讓家屬能在最短時間內完成申報與繼承程序，希望「在民眾最辛苦的時候幫他一把」，是稅務服務最有價值的地方。

許寧佑表示，還有像是節能家電退還貨物稅、購車退稅等政策，也都是透過制度設計，讓民眾感受到政府的支持，而非只是課稅的一方。

團隊管理 首重心態

談到團隊管理，許寧佑認為，壓力往往來自於「目標未達成」，而挫折則是壓力的根源。面對這種情況，他習慣先冷靜分析原因，會帶著同仁一起檢視三件事，包括目標是否合理、方法是否正確，以及是否真的已經盡力，有時問題並不在努力，而是在目標設定過高，或是方法已不適用於當前環境。

除了制度與方法，他更重視內在的心理調適。許寧佑坦言，每個人都會遇到低潮與壓力，關鍵在於如何看待與轉化，他分享自己深受宋代文學家蘇軾一句話啟發「回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴。」

在他看來，許多當下看似巨大的困難，隨著時間過去，往往只是人生歷程中的一段經驗；當一個人能撐過壓力，這些經驗反而會成為未來面對挑戰的力量。

他也提到，若一時無法突破瓶頸，不必勉強，可以暫時放下，透過閱讀、學習或轉換環境來沉澱思緒。他過去在財政人員訓練所服務時，更深刻體會到「教育」的重要性，無論是向他人學習，或是自我進修，都是累積能量的過程。

對於同仁，他也樂於支持進修或適度休息，甚至鼓勵旅遊，因為轉換心境，往往能帶來新的觀點。

回顧近40年的職涯，許寧佑沒有將自己定位為權力的執行者，而是制度與民眾之間的橋梁。他相信，稅務工作不只是徵收，更是一種公共服務，而一個能夠理解人、願意溝通的團隊，才能真正讓制度被接受，也讓工作變得有意義。

精華 FAQ

  • 他認為稅務工作不應只強調稽徵權力，而要從服務出發，以同理心理解民眾壓力，透過耐心說明與協調，讓原本容易對立的關係轉為可對話、可理解的合作過程。

  • 許寧佑指出，現在不少民眾因扣除額提高而不必繳稅，但仍可能需要所得證明、補助申請資料，或在繼承、遺產程序中獲得協助，因此國稅局仍應主動提供支持。

  • 他會先帶同仁檢視目標是否合理、方法是否正確、是否真的已盡力，再透過閱讀、學習、休息或轉換環境來調適心情，並鼓勵進修與旅遊以恢復能量。

國稅局

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