現觀科技董座邱大剛深耕演算法 搶全球生成式AI訂單

現觀科技董事長邱大剛借母校MIT作為敲門磚，拿到了展示自家產品的機會。 （圖／現觀科技提供）

現觀科技作為第一家以大語言模型提供服務的公司，多年以來深耕演算法，如今在AI起飛的世代，現觀科技有望成為受惠者之一。公司日前公告指出，已取得國際一級電信商所開出的全球首張電信業生成式AI（GenAI）正式標案，成功打響第一槍，未來將有機會拿下更多生成式AI訂單。

董事長邱大剛表示，電信業者通常都相對保守，接受及導入新產品的門檻往往較高，現觀科技當初作為一個初成立的新創公司，很難取得信任。因此，邱大剛十分明智地借母校MIT之勢，作為敲門磚，拿到了展示自家產品的機會。

選對市場 做大版圖

打著MIT創業競賽準決賽優勝的名號，現觀科技成功拿到入場券，並且還有一個隱藏好處，那就是埋單這個頭銜的恰好都是偏向實驗室、開發性的電信業者，透過與他們的合作，現觀科技快速縮短了自家演算法和實際商轉應用的距離，這才讓產品真正具備能夠落地應用的實力。

現觀科技起初在美國和台灣同時建立團隊，但邱大剛發現，亞洲地區的客戶明顯更積極地在找尋新的技術來提高效率，因此毅然決然地將重心放回台灣，以這塊土地為中心進行發展。

邱大剛回想起那時候，在iPhone尚未問世前，美國其實是先進國家當中手機使用率最低的，因為美國人十分注重隱私，下班就直接關機；而歐洲因為人口沒有持續增加，手機市場也早就飽和；反觀亞洲，當初日本電信商NTT Docomo在2000年時推出i-mode行動上網服務，引爆手機使用需求，再加上亞洲人口持續增加，因此對於現觀科技來說，更加有機會拿下客戶擴展營運。

另一個加速現觀科技成長的契機在於集團式擴散，現觀科技當初憑藉堅強的技術實力，拿下新加坡電信的標案，並建立起良好口碑，在集團內部迅速傳開，引得其他成員也紛紛來購買產品。邱大剛表示，新加坡人和台灣人一樣，都以技術為第一優先，因此他深信自家產品能夠獲得客戶青睞，並藉由集團內部擴散的方式，快速打開市場。

彈性授權 提升效率

一直以來，軟體業的人才招募都是所有業者最為困擾的問題之一，優秀的軟體開發人才得來不易，尤其演算法開發對於創意發想的要求更好，因此人才愈加難尋。對此邱大剛表示，公司廣納各方人才，尤其是從美國軟體界回台發展的人，相對更喜歡做創新產品，和現觀科技的契合度特別高，因此是重點關注的招募管道，這也導致現觀科技外籍員工的比率相對較高，高達15%。

針對這樣的員工結構，現觀科技採取了扁平化管理，盡量減少上下級的階級層數，讓各個團隊能夠更有自己的彈性應對權力，活化組織。

同時，在不同團隊之間，邱大剛也做出差異化管理，例如常常要跟國外打交道的業務團隊跟PM團隊，外籍人員比重較高，因其業務需求，也給予其較高的自由度。

至於行政團隊、財會團隊等需要較為嚴謹的部門，就以傳統的台灣管理方式為主，確保執行過程中不會出現紕漏。

而在產品研發部分，董事長僅負責把握大方向，不對員工進行太多限制，任其發揮創意，如此能最大化人才價值。整間公司就如同一個精密的機械裝置，各司其職，發揮最大功用。