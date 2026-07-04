我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／阿里亞斯開賽14分鐘破門 哥倫比亞搭上16強末班車

從放牛班苦讀從醫 醫院副院長林建華常回鄉幫顧檳榔攤

記者林敬家／彰化報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰濱秀傳紀念醫院副院長林建華（中）出身嘉義東石檳榔攤家庭。(圖／彰濱秀傳提供)
彰濱秀傳紀念醫院副院長林建華（中）出身嘉義東石檳榔攤家庭。(圖／彰濱秀傳提供)

AI摘要

文章摘要整理：

出身嘉義東石檳榔攤家庭的林建華，從放牛班拚進醫界，現任副院長仍常返鄉顧攤，並以新書記錄成長、行醫與人生體悟。

台灣彰濱秀傳紀念醫院副院長林建華出身嘉義東石檳榔攤家庭，從「放牛班」一路苦讀成為醫師，將成長歷程、家庭記憶與行醫體悟集結出版「不值班，我就在檳榔攤」一書。

他日前在新書分享會談起已故父親一度哽咽，還透露新書出版後立刻放在祖先供桌前，告慰父親在天之靈。

林建華回憶，童年家中沒有廁所，得步行約200公尺到活動中心如廁，夜晚害怕時只能在草叢或水溝旁解決生理需求。家中充斥麻將、檳榔與大家樂文化，他卻成了家族中的「倒吊子」，不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不涉賭博，最終從放牛班考上嘉義高中，再進入國防醫學院，踏上行醫之路。

如今身兼外科醫師與醫院副院長，他仍常回鄉幫忙顧檳榔攤，並形容那裡是自己的「鄉下咖啡館」，他習慣隨身帶著一本書，利用等待開刀、值班或門診空檔閱讀，讓忙碌生活保有沉澱與思考的時間。父親離世後，林建華覺得相當遺憾，他決定從原生家庭出發，誠實記錄成長歷程，也寫下多年行醫看見的生命故事。

他表示，醫療工作講求效率與精準，寫作卻讓自己放慢腳步，重新整理記憶與感受，也體會平凡小事經過時間沉澱，更能展現生命價值。

他笑稱，大家要支持他的方式有兩種，一種是「努力生病」，另一種是「買我的書」，但更希望大家多買書、少進醫院，期待這本書能陪伴讀者，在不同人生階段都能找到溫暖與力量。不少醫護人員與民眾表示，書中故事真實動人，也讓人看見醫師白袍之外的人生故事。

精華 FAQ

  • 他來自嘉義東石檳榔攤家庭，童年生活艱困，曾在放牛班就讀，卻憑著苦讀一路考上嘉義高中，再進入國防醫學院，最終成為外科醫師與副院長。

  • 林建華將家庭記憶、成長歷程與行醫體悟整理成書，盼誠實記錄原生家庭故事，也向已故父親致意。新書書名是《不值班，我就在檳榔攤》。

  • 他常回鄉幫忙顧檳榔攤，把那裡當作自己的鄉下咖啡館；同時習慣隨身帶書，在等開刀、值班或門診空檔閱讀，讓自己保持思考與沉澱。

上一則

陳醫師的同學會

延伸閱讀

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合

日本安寧待在家「多活30天」 專家推醫療及照顧整合
特效藥70萬一針…「活不過18個月」的漸凍兒 硬被外公養到9歲

特效藥70萬一針…「活不過18個月」的漸凍兒 硬被外公養到9歲
張頌文首度赴台「最想逛夜市」連吃3顆檳榔心悸嚇到

張頌文首度赴台「最想逛夜市」連吃3顆檳榔心悸嚇到
悅讀／小站也有遠方─ 鐵道軌跡的行腳故事

悅讀／小站也有遠方─ 鐵道軌跡的行腳故事

熱門新聞

（圖／想樂）

可憐天下父母心(下)

2026-06-27 02:00
（圖／想樂）

可憐天下父母心（上）

2026-06-26 02:00

合歡山賞雪歷險記

2026-07-01 02:00

老人的生死觀

2026-06-27 02:00
（圖／AI生成）

在苦難抵達之前

2026-06-28 02:00

帥哥的三個心願

2026-06-27 02:00

超人氣

更多 >
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…
為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴

為老人提供臨終安寧照顧的1名護士涉嫌詐領9億福利遭起訴
翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查

翻了4倍… 白卡補助暴增 紐約成人日照中心遭調查
滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了

滬老人遺產全給外甥女 失聯20年女兒現身爭產 法院判了
魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐

魚油護腦真的有效嗎？最新研究結果出爐