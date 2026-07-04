從放牛班苦讀從醫 醫院副院長林建華常回鄉幫顧檳榔攤

彰濱秀傳紀念醫院副院長林建華（中）出身嘉義東石檳榔攤家庭。(圖／彰濱秀傳提供)

AI摘要 文章摘要整理： 出身嘉義東石檳榔攤家庭的林建華，從放牛班拚進醫界，現任副院長仍常返鄉顧攤，並以新書記錄成長、行醫與人生體悟。

台灣彰濱秀傳紀念醫院副院長林建華出身嘉義東石檳榔攤家庭，從「放牛班」一路苦讀成為醫師，將成長歷程、家庭記憶與行醫體悟集結出版「不值班，我就在檳榔攤」一書。

他日前在新書分享會談起已故父親一度哽咽，還透露新書出版後立刻放在祖先供桌前，告慰父親在天之靈。

林建華回憶，童年家中沒有廁所，得步行約200公尺到活動中心如廁，夜晚害怕時只能在草叢或水溝旁解決生理需求。家中充斥麻將、檳榔與大家樂文化，他卻成了家族中的「倒吊子」，不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，也不涉賭博，最終從放牛班考上嘉義高中，再進入國防醫學院，踏上行醫之路。

如今身兼外科醫師與醫院副院長，他仍常回鄉幫忙顧檳榔攤，並形容那裡是自己的「鄉下咖啡館」，他習慣隨身帶著一本書，利用等待開刀、值班或門診空檔閱讀，讓忙碌生活保有沉澱與思考的時間。父親離世後，林建華覺得相當遺憾，他決定從原生家庭出發，誠實記錄成長歷程，也寫下多年行醫看見的生命故事。

他表示，醫療工作講求效率與精準，寫作卻讓自己放慢腳步，重新整理記憶與感受，也體會平凡小事經過時間沉澱，更能展現生命價值。

他笑稱，大家要支持他的方式有兩種，一種是「努力生病」，另一種是「買我的書」，但更希望大家多買書、少進醫院，期待這本書能陪伴讀者，在不同人生階段都能找到溫暖與力量。不少醫護人員與民眾表示，書中故事真實動人，也讓人看見醫師白袍之外的人生故事。