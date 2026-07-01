台灣田徑推手吳阿民異鄉苦學 擦玻璃打工不氣餒

吳阿民為「亞洲鐵人」楊傳廣之後，中華民國田徑史上最著名的十項全能名將之一。圖為他參加第16屆省運田徑賽十項全能奪下冠軍。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 吳阿民回顧從錯失亞運到赴日苦學的歷程，靠楊傳廣指點改變撐竿跳技術，並以打工擦玻璃撐過異鄉歲月，最終成為台灣田徑的重要推手。

「我真的很想出賽，說不定楊傳廣拿第一名，我也能拿個第二、三名，或許也有機會赴美訓練。」儘管事隔64年，1966年曼谷亞運，來自台灣花蓮馬太鞍部落的田徑國手吳阿民談起1962年印尼 因政治因素，拒絕中華民國 參加亞運一事仍感到遺憾，但那次國手經驗也收穫不少。

★前輩指點 一張圖脫胎換骨

「那一年，我對亞運奪牌信心滿滿。」吳阿民回憶，當時來中華隊執教的外國教練帶來知名品牌釘鞋，那是他第一次穿名牌釘鞋，且之前幾乎沒釘鞋可穿，因為這件事讓他訓練時的精神變得很好，再辛苦都不覺得累，加上楊傳廣當時專屬的一對一體能教練協助他，讓他對於身體的訓練有了更進一步了解，因此對拿牌充滿信心，可惜未能出賽。

「最大的收穫是鼓起勇氣和楊傳廣說話，讓我的撐竿跳成績突飛猛進。」吳阿民說，當時他還使用竹竿練習撐竿跳，但根本跳不高，看到楊傳廣使用的玻璃纖維竿真是大開眼界，後來楊傳廣傳授他使用玻璃纖維竿撐竿跳的技巧，教他該怎麼抓竿子的彈性角度、方向，還畫了一張圖給他，讓他順利在四年後的亞運靠著撐竿跳成績逆轉對手奪金。

吳阿民說，當年十項運動亞洲地區強敵多來自日本，1968年墨西哥奧運前夕，他在駐日僑領閻承惠資助下隻身前往日本體育大學深造，當時太太身懷六甲仍無條件支持，他毅然踏上異鄉。

奧運後，求學資金中斷，他為了維持學業與貼補家計，平日在中華料理餐廳打工換取食宿，周末則與後來曾任體委會主委的陳全壽等人，化身為清潔工穿梭東京大樓擦玻璃，「把賺來的錢扣掉學費後，全部寄回台灣」。

吳阿民說得雲淡風輕，但那種在冰天雪地中勞動、心繫遠方妻兒的情感，正是鐵人最堅硬的武裝，他甚至曾幫忙「帶貨」回台，只為了賺取返鄉機票。

★擦肩旅美 放下棒球闖田徑

「我其實也差點成了台灣第一位旅美棒球員。」吳阿民說，就讀省體期間，他是棒球、田徑雙棲選手，一名華盛頓球探相中他優異的爆發力與身體協調性，希望他前往美國接受職業化訓練。

「當時國內沒有職棒，旅外一詞在台灣體壇也很陌生，如果那時我決定去美國，說不定就成了台灣第一個旅美球員。」談起這段往事，吳阿民眼裡仍有光，但隨即歸於平靜。他說，他考量家中的經濟負擔、繁雜的赴美手續及兵役問題，最後決定將這份「棒球夢」深埋。

「母親曾告訴我，父親離家前的最後叮嚀是『一定要讓阿民讀書』，這句話，成了我一生追尋知識與榮耀的原動力。」吳阿民說，他謹記父親遺願，在完成日本體育大學學程後，轉往東京教育大學就讀體育心理學研究所。因日本與中華民國斷交，他在斷交後第三天返台，沒完成學業，接著展開數十年執教生涯。

1964年東京奧運，吳阿民擔任掌旗手舉著中華民國國旗進場；因新冠疫情延後1年舉行的2021年東京奧運，他兒子吳國譽以中華奧會副秘書長兼新聞官身分現身同一城市。吳國譽說，他直到父親受邀擔任2017年台北市大運聖火手時，才驚覺多年來為了田徑、學業與家庭在異鄉擦玻璃的父親，曾經是許多人眼中的「中華英雄」。