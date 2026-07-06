雙鴻老董林育申：資源效率決勝AI戰場 考驗企業主智慧

雙鴻董事長林育申認為，只要還在賽道上，就一定有機會，所以選擇對企業本身長期營運有利的訂單相當重要。(記者陳昱翔／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 雙鴻董事長林育申指出，AI戰場比拚資源效率與取捨能力，擴產、接單、產品轉型都須謹慎布局，並鎖定高毛利AI伺服器業務以爭取長期成長。

AI盛世降臨，現階段以資源分配效率至上。AI散熱大廠雙鴻董事長林育申表示，隨著AI應用的大時代中，市場商機來得又快又猛，但企業如何掌握商機更是一門大學問，如何在有限的資源做出最有效率的運用，考驗著企業主與專業經理人的智慧。

★擴產布局 步步為營

林育申以水冷散熱的擴產為例表示，現在即使已經看見需求將爆發性成長，但擴產這件事並非一蹴可幾，包含買地、建廠、驗證等程序都需要時間，還要考量人力資源，體恤員工的辛勞，因此都相當不簡單，需要步步為營。

雖然AI盛世造就散熱產業迎來千年一遇的難得榮景，但林育申表示，專業經理人必須要把眼光放遠，將公司資源放在最有效率的位置，例如利潤太差的業務就必須逐步縮減，接著再陸續擴大利潤較好的業務，為公司爭取最大發展。

事實上，時代更迭已然發生，近年來筆電市場已步入成熟時期，因此雙鴻正逐漸降低消費性電子相關比重，轉向提高AI伺服器相關業務，但轉變的過程不可操之過急，否則很容易造成人才流失或業務比重過於失衡的情況。

而值此重要時刻，專業經理人除了細細考量公司各種資源的運用方式之外，也必須擘畫明確的經營方針與目標。林育申表示，近年來因AI興起，公司上下都相當忙碌，也因為有明確的目標，每個員工都知道自己要做什麼，只要上下一條心，最終就會反映在業績。

★選擇接單 拉高獲利

林育申認為，在AI水冷的賽道上，產品周期正在快速被壓縮，設計周期可能只有半年，在人力與服務方面極為吃緊的情況下，如何活下去最為重要。「只要還在賽道上，就一定有機會」，所以選擇對企業本身長期營運有利的訂單相當重要。

林育申強調，AI散熱產業已從技術密集擴展到資本密集，企業的經營策略每一步都很重要，因此當取捨的時間點到來時，選擇性接單是難以避免，但核心策略並不會因此改變，鎖定高毛利率、資源效益佳的產品線，將最有機會在AI散熱的賽道中持續領跑，也唯有活下去，才能持續最大化股東、員工的利益。

展望未來，林育申指出，AI產業的榮景至少可以維持到2028年，並帶動散熱需求持續暢旺；尤其是ASIC的勢頭相當猛烈，估計未來幾年內成長速度將非常快，專業經理人必須有效運用資源掌握商機，讓企業保持高度競爭力。