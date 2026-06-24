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曾捐肝救夫… 丈夫成大體老師 她任器捐志工傳愛

記者徐白櫻李宗祐／連線即時報導
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6月19日是器官捐贈紀念日，高醫在大廳舉辦器捐宣導活動，宣導志工陳玫如（左起）、...
6月19日是器官捐贈紀念日，高醫在大廳舉辦器捐宣導活動，宣導志工陳玫如（左起）、移植中心主任張文燦與洪姓受捐者在愛心牆上留言。(記者徐白櫻／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

高雄陳玫如曾捐肝救夫，丈夫過世後依遺願捐眼角膜與遺體，並投入器捐志工宣導；高醫活動也凸顯台灣器官等待者眾多、捐贈仍嚴重不足。

台灣目前約1萬1000人等待器官捐贈，每年獲贈者約僅300人。6月19日是器官捐贈紀念日，25年前曾受贈腎臟的沈姓婦人有感而發，「沒有當年的捐贈，就沒有今天的我」。高雄市民陳玫如曾捐肝救夫，丈夫離世後捐出眼角膜並成為大體老師，為延續丈夫的愛她擔任器捐志工，盼鼓勵更多人響應器官捐贈。

高醫日前舉辦器捐宣導活動，邀捐贈者遺孀陳玫如及洪姓受捐者溫情對話，並展示3D器官列印模型，讓民眾了解捐贈手術後將模型置入，家人沒有遺憾。

陳玫如2019年捐肝搶救猛爆性肝炎、生命垂危的另一半，當時手術成功，豈料丈夫四年後因癌症復發撒手人寰。她遵照先生遺願為他捐出眼角膜及遺體供教學使用，過程被質疑「這樣會讓老公看不到路、回不了家」，但跟先生經歷過等待器官移植的焦慮與不安，她體悟到「我對肉體只有使用權、沒有所有權」。雖然先生後來離世，她仍持續任志工，讓更多人了解器捐如何讓器官發揮最大效用。

嘉義65歲沈姓婦人25年前因末期腎病洗腎，經評估等候器官移植，幸運獲得捐腎，擺脫洗腎生活，至今腎功能良好。嘉義基督教醫院日前幫她辦慶生會，她感謝器官捐贈讓人重獲新生，讓受贈者能重新體驗人生、完成夢想。

高醫移植中心主任張文燦表示，全台灣健保器官註記人數70萬人，現超過1萬1000人等待器官移植，但每年受贈人數約300人，許多生命跟家庭仍在漫漫等待的長夜之中，「當生命需要抉擇時，換一種方式可在別人的生命裡繼續發光」。

沈姓女子（右）25年前獲器官捐贈，完成腎臟移植手術，左為當年執刀的嘉基醫師沈正煌...
沈姓女子（右）25年前獲器官捐贈，完成腎臟移植手術，左為當年執刀的嘉基醫師沈正煌。 (圖／嘉基醫院提供)

精華 FAQ

  • 因她曾親身經歷捐肝救夫與等待器官的焦慮，也在丈夫往生後依其遺願捐出眼角膜與遺體。她希望以自身故事，讓更多人理解器捐能延續生命與愛。

  • 活動透過捐贈者遺孀與受贈者對話，並展示3D器官列印模型，讓民眾知道捐贈後可透過適當處理維持外觀，減少家屬疑慮，進一步提高器捐意願。

  • 目前台灣約有1萬1000人等待器官移植，但每年真正受贈者僅約300人，差距很大。雖然健保器捐註記人數達70萬人，實際捐贈量仍不足以滿足需求。

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