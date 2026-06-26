南漂20年夫妻開民宿 自在「豬窩」恆春闖出口碑

陳進財與紀雅馨夫妻2005年南漂到恆春，後打造「豬窩民宿」，屋內充滿許多豬的元素。(記者潘奕言／攝影)

陳進財、紀雅馨一家20年前南漂恆春，從經營派報社到創辦民宿，意外開啟南國人生。當年電影「海角7號」掀起觀光 熱潮，他們乘勢打造包棟民宿，用貼心服務累積口碑，即使墾丁觀光低迷，仍以自在生活迎接旅客，不少人一試成主顧。

民宿取名「墾丁Pig House豬窩」，意喻「金窩、銀窩都比不上」，紀雅馨自行設計，引用許多豬的圖飾、彩繪，也加入豬玩偶及飾品。採包棟制，供旅客不受打擾的私人空間，在當時因前衛新穎且服務熱情等，很快就打出口碑。

由於生意好，原本三樓的住家擴增民宿空間。之後又買下隔鄰，打造二館、停車空間及戲水池，搭配麻將桌及烤肉區成為「民宿三寶」，讓客人樂不思蜀。後來墾丁觀光爆量，民宿如雨後春筍，他們再增闢滑梯、足球台、積木等設施，鎖定親子客層確保競爭力，網路獲4.8顆星好評。

然而疫情過後墾丁觀光下挫，民宿業績不到之前的一半，儘管如此，夫妻倆保持平常心，有生意就做，沒生意時遊山玩水，日子過得愜意。陳進財說，恆春的土地會黏人。他們也希望這塊土地能繼續發揮「黏性」，回復往日遊客盛況。