台財政部中區國稅局局長翁培祐 馬拉松哲學帶領團隊

中區國稅局局長翁培祐要求主管，在要求績效的同時，也要理解同仁狀態，必要時主動協助。(圖╱翁培祐提供)

AI摘要 文章摘要整理： 中區國稅局局長翁培祐以馬拉松節奏帶兵，主張不細管、抓大方向，重視同仁狀態與團隊氣氛，也要求依法行政兼顧同理心，讓稅務服務更貼近民眾。

跑了將近200場全程馬拉松，中華民國財政部中區國稅局 局長翁培祐，把這種長距離節奏，也帶進他的管理風格。不同於外界對國稅機關嚴謹、緊密控管的印象，他選擇「不細管」，而是抓方向、放空間，讓團隊在穩定節奏中把事情做好。

★把人顧好 事情自然做好

翁培祐今年3月上任，從高雄轉任中區國稅局。一路從賦稅署到地方國稅局，再到財政部法制處處長，他的歷練橫跨法規與實務，也讓他在帶領團隊時，比起強調制度本身，更重視「人」在制度中的位置。

「我不太會很細的去管理同仁，大概就是抓大方向。」翁培祐這樣形容自己的帶隊方式。在他看來，稅務機關工作本來就有既定流程與專業標準，過度細節控管，反而容易讓同仁失去彈性與判斷空間，因此他選擇讓主管與同仁各自發揮，但前提是方向一致。

這樣的管理思維，核心其實很單純，就是先把人顧好，事情自然會做好。他直言，很多人每天走進辦公室前，都可能帶著各自的壓力與狀況，如果只看工作表現，很容易忽略背後原因。因此他也要求主管，在要求績效的同時，也要理解同仁狀態，必要時主動協助。

他觀察，影響工作表現的關鍵，往往不是能力，而是環境。「工作最重要的不是事情做不做得完，而是每天跟誰一起工作。」他說，只要團隊氣氛是好的，彼此願意合作，再多的業務量都比較能消化。

★依法行政 也要有同理心

這樣的想法，同樣反映在他對國稅局角色的期待。翁培祐認為，外界對國稅機關多半停留在「查稅」，但實際上，第一線面對的民眾，多半是因為不熟悉稅法才來求助，而不是刻意違規。尤其像遺產稅、綜合所得稅等較少接觸的項目，更容易讓人感到困惑。

因此，他要求同仁在處理案件時，除了依法行政，也要試著理解民眾的處境，協助對方釐清問題，而不是只停留在規定本身。這樣的做法，並不是放鬆標準，而是希望在專業之外，讓民眾感受到被理解。

不過，在查核面上，他仍強調必須掌握分寸。他指出，稅務查核若過於嚴格，容易讓民眾產生壓力甚至反感，但過於寬鬆，又可能影響公平，因此如何拿捏界線，是第一線最重要的判斷。

也正因為如此，他更強調團隊的角色。「國稅局的招牌，不是誰去擦亮的，是每一個同仁一起在力把每一件事情做好。」翁培祐認為，民眾對機關的觀感，並不是來自單一決策，而是每一次服務、每一個案件所累積的結果。

回顧過去在高雄國稅局任內，他曾嘗試讓租稅宣導更貼近生活，結合職棒、羽球賽及學生運動賽事，讓原本較為生硬的稅務議題，轉化為民眾更容易接觸的形式。他認為，當距離縮短，制度理解自然會提高。

工作之外，翁培祐持續維持運動習慣。他已完成近200場馬拉松，開玩笑自稱是「沒有獎金的半職業選手」，同時也打了40多年的羽球，每周固定上場。對他而言，運動不只是紓壓，更是一種長期累積的節奏，只要方向正確、團隊穩定，國稅局的形象，不需要刻意塑造，自然會在每一件事情中慢慢建立。