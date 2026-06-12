2歲女兒在斑馬線被撞死 余志祥誓用餘生改革行人道安

台南市人本交通促進協會榮譽理事長余志祥的女兒因車禍死亡，他仍留著女兒生前相關物品，常翻閱相本思念。(記者林伯驊／攝影)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 余志祥女兒在台南斑馬線遭左轉車撞死，成為他投入交通改革的起點。

余志祥女兒在台南斑馬線遭左轉車撞死，成為他投入交通改革的起點。 重點二： 他主張以行人安全優先，並以自身悲痛持續推動台灣道路環境改善。

他主張以行人安全優先，並以自身悲痛持續推動台灣道路環境改善。 重點三：政府已推動多項行人安全工程，但台灣交通死亡與行人傷亡仍偏高。

「我想替女兒兩年八個月的生命做一些什麼…」余志祥用一句話道出三年來站上第一線為台灣交通改革盡心力的動機。三年前，他女兒在行人穿越道過馬路被撞死，他為推動交通改革而暫停工作全力投入，「算是另種讓女兒陪伴我的方式」。

老家在屏東的余志祥，與太太在台南打拚多年，休假總帶著獨生女外出遊玩。2023年5月8日，一家人準備回屏東慶祝母親節前，余妻帶著有感冒症狀的女兒就醫，不料，母女倆從台南市忠義路、成功路口過馬路，遭36歲杜姓孕婦駕駛的左轉車輛撞上。余妻被捲入車底，全身多處擦挫傷、肋骨骨折，女童倒在一旁，頭部重傷送醫不治。

靈堂主動扶起肇事孕婦

「爸爸就算這條命不要了，也一定會幫你討公道，並請神王爺公和媽祖婆替妳主持。」余志祥到車禍現場替女兒招魂時，神情悲憤。不過，看到到靈堂致哀時下跪的杜婦，他卻主動伸手要杜婦起身，告知「希望對自己做的事負責，也要尊重肚裡的生命，可常到靈堂陪女童，不必擔心親友會有過激言語或動作。」

「人好好走在斑馬線上，為什麼會被撞死？我真的不懂為什麼。」許多民眾不捨無辜小生命逝去，主動到車禍現場獻花並擺上布偶、玩具，批評台灣的用路人怎麼對行人如此不友善？

美國有線電視新聞網CNN曾於2022年報導台灣交通狀況猶如「活地獄」，「行人地獄」惡名從此成了台灣交通的標籤；隔年4月，立法院修法通過加重汽機車不禮讓行人罰鍰上限至6千元，因不禮讓行人導致重傷或死亡可吊銷駕駛執照，警政署隨即通令全國警察機關大執法，加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未停車再開」，想不到大執法當月就發生余姓女童車禍。

民眾對於台南市再淪「行人地獄」感到氣憤，灌爆台南市長黃偉哲臉書；民團也發起722高雄「行人路權大遊行」、820凱道「還路於民」遊行，余志祥吶喊「今天誰下台都喚不回女兒與其他交通事故死傷者」，呼籲當時競選總統的候選人們要正視道路安全問題，他還對當時的民進黨主席賴清德說，「你們常說中共有天會打來，但女兒還沒長到能保衛國家就先喪命，要怎麼保衛國家？」

悲劇後行人路權獲重視

女童車禍案發生後，斑馬線車禍案仍頻傳。前年7月，53歲成功大學謝姓女助理出門倒垃圾，遭左轉車輛撞上，倒臥斑馬線送醫不治；去年4月，都姓男子搶黃燈超速撞死過馬路的陳姓婦人，法官斥責他嚴重漠視行人安全，更使台灣在國際上背負「行人地獄」惡名，依過失致死罪判刑6月。

行政院在女童車禍案隔月核定「行人優先交通安全行動綱領」，喊出從工程、教育、監理、執法四大面向推動19項行動方案，之後又宣布投入400億元「永續提升人行安全計畫」等補助型計畫幫助各縣市改善，交通部今年4月1日對立院報告指出，截至去年底路口行人安全設施改善完成2682處、人行道改善長度337.1公里、完成校園周邊暨行車安全道路309處、行人早開及專用時相部分完成2438處。

改革阻力是人拒絕改變

「很感謝政府願意改變，改變雖有些緩慢，但至少已經開始。」余志祥說，近年推動斑馬線退縮與行人庇護島不僅提升行人安全，也為車輛提供緩衝空間，但庇護島「沒有絕對安全，只能做到最大化保護」，他認為交通改革最大阻力往往來自「人不願改變」，包括駕駛習慣、用路文化及對新制的抗拒，這些都讓政策推動困難重重，「里長與民代不願支持交通變革也是阻力之一，因為人民不支持做改革就會挨罵。」改革與進步速度全視政府態度，如果公權力夠強硬，進步會更快。

交通部統計，2024年台灣交通事故死亡降至2950人、行人死亡366人，去年2858人死於交通事故，其中行人死亡354人，不過距離行政院長卓榮泰宣示「2030年行人死亡人數下降50%、2050年道路交通事故零死亡」，仍有相當大的努力空間。

余志祥的手機桌布，仍是女兒的照片。(記者萬于甄／攝影)