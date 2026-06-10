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「植物醫生」潘顯柔 駐點桃園觀音區、當農友堅實後盾

記者鄭國樑／桃園即時報導
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植物診療師潘顯柔不畏日曬與辛勞，當農民後盾。(圖／觀音區農會提供)
植物診療師潘顯柔不畏日曬與辛勞，當農民後盾。(圖／觀音區農會提供)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：潘顯柔通過植物診療師國考，駐點觀音區農會服務農友。
  • 重點二：她以田間巡查與病株檢測，協助精準診斷並建議正確用藥。
  • 重點三：觀音區農會將續強化技術服務與食農教育，推動永續發展。

26歲的潘顯柔畢業於中興大學植物病理學系，通過首屆「植物診療師」國考，目前在台灣桃園市觀音區農會服務，也是桃園13區農會中唯一駐點的植物診療師。穿梭實驗室與農田間，是她的日常，也憑藉著專業與熱情，成為農友最堅強的後盾。

觀音區農會總幹事江謝滺說，潘顯柔雖然年紀輕，但不畏日曬與田間辛勞，工作短短一年便成為農民信賴的「植物醫生」。面對極端氣候帶來的病蟲害挑戰，植物診療師能協助農民精準診斷、正確用藥，降低損失並穩定生產。

潘顯柔平時透過農民送來的病株檢測判斷病因，遇到複雜案例便親赴田區勘查，每周固定巡田，追蹤作物生長與病害狀況，提供防治與用藥建議。她指出，瓜果實蠅與稻熱病是夏天常見的病蟲害，農忙時每月可接獲上百件諮詢，雖然工作繁忙，但能替農民解決問題、作物恢復生機，備感成就。

潘顯柔強調，「藥劑輪替是避免病蟲害產生抗藥性的關鍵」，植物診療不僅仰賴專業知識，更需要累積田間經驗與農民回饋。

第一份工作就在觀音服務，潘顯柔覺得很幸運，她感謝農友無私分享栽種經驗，讓她能累積案例、整理數據，協助更多農友建立正確防治觀念，也感受到滿滿人情味，總有吃不完的當季蔬果。

江謝滺表示，觀音區以稻米、西瓜及地瓜為主要作物，農會近年也積極推動農產加工與品牌化發展。未來將持續強化農業技術服務與食農教育，協助農民提升作物品質，推動觀音農業永續發展。

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