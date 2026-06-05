「路跑王」吳文騫 稱霸中長跑10年 阿甘精神連闖奧運

吳文騫在2008年北京奧運馬拉松賽衝抵終點。他是台灣唯一兩度參加奧運馬拉松的選手。（本報資料照片）

吳文騫的田徑生涯離不開兩位教練。國中時，教練鐘志揚一張「吃烤肉」公告，開啟他的跑步人生；大學時，教練張永政一句「你就跑啊，又不是不能跑」，讓長期陪學長練長跑的他開啟國內賽事幾無敵手的黃金10年。

仿如奧斯卡 最佳影片《阿甘正傳》的那句經典台詞「Run，Forrest，Run」，吳文騫成了台灣唯一兩度參加奧運 馬拉松比賽的「台灣路跑王」。

為了吃烤肉 被騙進田徑圈

「路跑王」吳文騫曾稱霸台灣田徑中距離項目多年，還是台灣唯一兩度參加奧運馬拉松比賽的跑者；讓人難以想像的是，他國中接觸田徑是為了「吃烤肉」，大學時期跨足馬拉松則是教練的「奇謀」。

吳文騫1977年出生在台北縣三芝鄉，因居住的村子距離市區有段路，在野外跑跑跳跳成了幼年最大樂趣。升上三芝國中後，因想參加的社團額滿，沒名額限制且舉辦烤肉活動迎新的田徑社成了唯一的選擇，加上教練鐘志揚貼公告「只要跑完4公里就可以烤肉」，家境不太好的他，就這麼被「烤肉」騙進了跑步世界。

教練命令陪練跑 中距離變馬拉松

中學時期，吳文騫即在中距離跑出佳績。國二、國三連續兩年在全國中等學校運動會，拿下1500公尺第3名，高2拿下全中運1500公尺冠軍、高三贏得3000公尺障礙賽金牌，大學進入國立台灣體育運動大學前身的國立台灣體育學院田徑隊，主攻3000公尺障礙及5000公尺。

「專項明明是中距離，教練怎麼都讓我陪著長跑的學長跑30公里？」剛進入大學，吳文騫就被教練張永政安排長跑，他提出疑問，教練一句「你就練啊，也沒有跑不動」，他想想也沒錯，就悶著頭繼續「長跑」。

首次全馬就奪冠 抽筋癱地喊不跑

大二時，教練問他要不要報名台北國道馬拉松？他覺得就是場路跑，結果人生第一場馬拉松竟跑到肚子痛、腳抽筋、起水泡。

「雖常練30公里，但比賽跟訓練畢竟不一樣，況且還多出12公里，第一次覺得跑到快死掉。」吳文騫直言當時一直想為什麼還沒到終點？衝過終點線後直接躺在地上，記者問他跑出國內男子組第一名的感想，他回說「快死掉了，再也不跑馬拉松了」。

這段紮實訓練，幫他打下長跑底子，在大二往後10年參加國內賽事，幾無敵手。他在末代台灣區運動會奪下5面金牌，後來變成兩年一次的全國運動會後稱霸數屆，共拿了17金；2002年在南韓釜山亞運3000公尺障礙跑出8分34秒76的國內新紀錄維持至今，5000公尺13分54秒42的全國紀錄，直至去年才被旅日新秀簡子傑打破。

4點起床拚奧運 痛苦過後最甜美

「要不要選一下奧運？」吳文騫永遠記得當年教練鼓勵他參加奧運馬拉松國手選拔的那一刻，他有點驚訝地回了句「蛤」？最後在教練與隊友協助下，以兩小時16分10秒取得2004年雅典奧運資格，但奧運只跑出兩小時23分多，排名56收場。

2008年北京奧運前夕，他已歸建基隆中山高中任教，每天清晨4點起床自我鍛鍊，在奧運賽前的最後資格賽跑出兩小時16分5秒個人最佳紀錄也達到參賽標準，但登上奧運賽場只跑出兩小時26分多，排名59。

「體院張永政教練是我跑步人生的重要貴人，當我痛苦完成首場馬拉松比賽並拿到國內組第一名時，我才明瞭教練的用心良苦。」退役後的吳文騫專職田徑教練，帶過王子銘等多名優秀選手，他認為傳承很重要，每次在運動場上看著學生跑步，總會想起自己以前在國、高中時期的訓練人生。

「當年教練怎麼照顧我，現在我就怎麼照顧學生。」吳文騫除了期許開創自己的教練風格，視不同學生狀況作出相對應的指導，幫助學生們進步，也希望自己的學生未來成為教練後能延續以前教練的用心，一代傳一代，把好的教育文化傳承下去。