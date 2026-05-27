李協興從醫師轉身視障鐵人 登頂5895公尺吉力馬札羅山

夥伴相隨 視障選手李協興（左）與陪賽員劉騏瑋（右）一同完成2026萬金石馬拉松賽事。（記者余承翰／攝影）

52歲的李協興曾是骨科 醫師，在不惑之年視力退化成了視障者，但他花了17個多小時泳渡日月潭 、騎協力車到塔塔加、路跑到合歡山，成為唯一完成總距離242公里極限鐵人賽的台灣視障選手，還登上非洲最高峰、海拔5895公尺的吉力馬札羅山。

方向對了 路就不遠了

「方向對了，路就不遠了。」運動讓李協興的人生變得彩色。

泳池裡，他賣力往前游；仔細看，腰部綁著細繩連接前方一人。前骨科醫師李協興，看不見終點的眼睛散發著驚人毅力，中年視障以來，已數度完賽鐵人三項比賽，還登上玉山及非洲吉力馬札羅山。

52歲的李協興，曾是專攻運動傷害的骨科醫師，每天在醫院手術室「敲敲打打」，40歲那年發現視力問題，確認是不明原因的視網膜問題，將逐漸失明。

為了健康 開啟路跑人生

「既然知道會發生，那就提早準備。」李協興先到愛盲基金會接受定向及手杖使用訓練，也學習盲用電腦及手機操作。數年後，視力完全消失，他也因此離開醫院，但他深知視障者的活動量會比一般人少，久而久之身體機能會下降，為了維持健康，開始尋找適合自己的運動。

李協興接觸中華視障路跑協會，在陪跑員的帶領下，慢慢培養出興趣；2022年，他開始挑戰萬金石馬拉松全馬組，連續4年拿下視障組冠軍或亞軍，今年第五年參賽，以打破最佳成績為目標，最後雖以3小時48分奪冠，卻因天氣太熱，沒突破3小時36分的最佳紀錄。

參加路跑賽已是李協興日常，每年賽事總排得滿滿，3年前有跑團成員報名參加鐵人三項比賽，隨口問了他「要不要試試看」，讓他踏進鐵人三項世界。

一般鐵人三項比賽是游泳1.5公里、單車40公里、跑步10公里，李協興首度挑戰的卻是3.8公里游泳、180公里單車及42公里跑步的「超級鐵人」，他在2024年4月27日以12小時56分4秒完成總距離226公里的比賽，隔天再加碼參加51.5公里的一般鐵人賽事，接連兩天完成鐵人賽，毅力驚人。

17小時完賽 唯一視障者

去年底，他還參加號稱台灣難度最高的鐵人賽事之一、FXT極限鐵人賽，在日月潭游泳、騎協力車到塔塔加，再跑到合歡山，總距離242公里都是爬坡路段，他以17小時22分58秒完賽，成了迄今唯一完賽的視障選手。

視障員參賽必須要有陪賽員協助，游泳及跑步由陪賽員以繩子引導，單車則改為協力車，陪賽員「小廣」說，陪跑初期要不斷相互適應，相當吃力，沒有熱忱是無法勝任；她還說，李協興用頭腦跑步游泳，觀察非常敏銳，「雖沒有視力，但其他感官都打開」。

除了馬拉松及鐵人三項，李協興還挑戰登山。前年登上玉山，去年2月在中華民國健行登山協會理事長黃一元等人陪伴下攻上非洲最高峰、海拔5895公尺的吉力馬札羅山。他說，登山比跑步還難，每一步都要重新摸索落腳點，腿部常撞得滿是傷痕，「但只要保持信心、耐力，方向對了，路就不遠了」。

每周有固定訓練量與課程

李協興的運動人生，已逐漸形成固定節奏；每周一、三參加跑團練習，周二、周四游泳，單車則透過訓練台鍛鍊腿力。他自己規畫訓練量與課程，早把運動當成日常生活的一部分，就像過去醫師生活中固定的工作節奏一樣，也已排定下個月參加澎湖灣10公里海泳。

「很多事情只要固定下來，就會變成生活的一部分。」李協興說，有機會就該去挑戰，否則年齡愈來愈大就沒機會了。