高力熱處理工業董事長吳誌雄瞄準商機 組織再造迎AI

高力熱處理工業公司董事長吳誌雄。（記者季相儒／攝影）

隨著全球能源轉型與AI算力基礎建設的雙重浪潮襲來，台灣熱處理與板式熱交換器龍頭大廠高力熱處理工業公司正處於體質轉型的關鍵分水嶺。董事長吳誌雄表示，高力在跨過半個世紀的技術累積後，正式啟動「營運倍增計畫」，預計在未來三到五年內，將公司從精密零件製造商，推向全球AI供應鏈與綠能系統方案的關鍵角色。

吳誌雄入主高力已近八年。對於創辦人韓顯壽一手拉拔長大、根基深厚的老牌企業，展現了極具溫情的治理智慧，他透過五年的細膩觀察，在傳承與創新之間，寫下企業轉型的新篇章。

與許多急於證明自己的經理人不同，吳誌雄接掌初期選擇了長達五年的「靜觀其變」。他深知高力是一家擁有近50年歷史、技術實力極為紮實的企業，員工多半將這份工作視為終身職，對公司擁有極高的忠誠度。

「所謂靜觀其變，並不是無所作為，而是要去理解這家公司深厚的根基。」吳誌雄分析，高力從創辦第一年起就在創辦人帶領下穩健成長，這種經營邏輯一定有其卓越之處。他的任務並非否定過去，而是要在既有的「技術沃土」上，種出適應AI時代的新產出。他第一步要做的是先融入運作，在維護穩定發展的前提下，思考如何讓這部精良的機器運轉得更快、更準。

吳誌雄觀察到，老牌企業的穩定來自於「慣性」，這雖然是專注技術的表現，但在變動極快的AI時代，需要的是更高的靈活性。他認為高力的員工非常認真，且對公司極具使命感，他的角色是把外部的競爭經驗帶進來，將原有的技術能量與現代化制度結合。

他的經營哲學很單純：不是要改變高力，而是要讓高力「好還要更好」。

轉型的關鍵轉折點，出現在吳誌雄接掌後第五年。歷經長期數據分析與實務案例的累積，他拍板將原本六大事業部整併為四個核心體系，透過資源重整與集中配置，強化組織整體競爭力與運作效率。

在執行面上，吳誌雄展現了「順勢而為」的管理修養。他並沒有採取強硬的人事變動，而是觀察到核心事業部正需要人才，便利用內部的橫向移轉，讓優秀的老員工在不需要重新磨合技術的情況下，轉調至更具發展潛力的職位。

目的除了要保留老企業最珍貴的人才資產，也讓組織無痛完成轉型。他指出，這項調整是為了健全公司治理與提升反應速度，讓企業體質足以因應國際市場的競爭。

在高力邁向新紀元的過程中，吳誌雄正式啟動「營運倍增計畫」。為了應對AI晶片功耗飆升帶來的液冷散熱剛需與資料中心的用電需求，高力2025年大幅上調資本支出至42.5億台幣。這筆前所未有的投資，包括擴建中壢自強廠及新建規模超越現有廠區總合的高雄橋頭新廠。

「這項大手筆布局是為了讓高力從單一零件供應商，推進為系統級方案的合作夥伴」。吳誌雄說，橋頭廠預計2027年正式投產，而在這之前的過渡期，高力透過靈活的租廠模式確保2026年營收能穩健成長。

儘管面臨地緣政治與全球景氣變數，吳誌雄對高力的長期發展仍具高度信心。面對AI算力與氫能的雙重浪潮，吳誌雄以穩健的步伐帶領這家熱管理老將，實現「好還要更好」的企業進化。