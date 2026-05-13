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易威生醫董事長林翰飛 用半導體思維布局生技

記者謝柏宏／即時報導
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易威生醫董事長林翰飛表示，是依產業結構策略布局。（記者謝柏宏／攝影）
易威生醫董事長林翰飛表示，是依產業結構策略布局。（記者謝柏宏／攝影）

生醫產業今年以來爆發矚目的經營權之爭，強生製藥強力爭奪健亞生技經營權，為了反制強生「非合意收購」動作，健亞宣布要與另一家上櫃公司易威生醫合併，這項合併案已在4月22日健亞股東會後順利落幕。易威董事長林翰飛表示，他在生醫產業的布局及自身經營決策時，並不是先看產品或公司本身，而是先看「產業結構」。

重視產業結構 跨域經營

易威生醫成立於1998年，前身為紅電醫學科技，早期以醫療量測產品為主。2013年華威創投入主後推動公司轉型，2015年更名為易威生醫，林翰飛原本是華威創投合夥人，關注重點在半導體、高科技業等領域，後來臨危受命擔任易威董事長，將公司營運重心轉向藥品開發，透過子公司在美國紐澤西州建置符合cGMP規範之製造基地，進軍國際市場。

林翰飛表示，在接手易威生醫之初，他曾經拜訪過海內外許多藥廠及生技公司，想要徹底理解生醫產業的產業結構。

觀察一個產業的發展，為什麼需先了解產業結構？他以半導體產業為例說明，市場多半只看到台積電的技術實力與產品優勢，較少人從產業結構去理解其表現。他回憶，過去曾參加一次產業餐會，現場包括蘋果營運高層等重要客戶，會中提到，即使尚未向台積電下單，卻知道台積電已先投入約30億美元建廠準備服務客戶。

他指出，這代表若今天有競爭者想進入這個產業，除了需要募集數十億美元資金、聘用上千名工程師外，在沒有訂單的情況下，仍須持續投入資金運作一段時間，若沒有這樣的投入，怎麼去和台積電競爭？

林翰飛進一步回顧，約20年前半導體產業剛起步時，台灣有大量業者投入，包括聯電曾透過整併擴大規模，但隨著時間推進，多數業者逐漸退出，市場由原本眾多競爭者轉為少數公司。這樣的變化就是產業結構的改變，當競爭者減少，產業由分散走向集中，整體情況就會不同。

確立三支柱 版圖拓大陸

在這樣的思考下，林翰飛將同樣的觀察放到生技產業。他表示，過去醫藥產業相對穩定，較少出現整合，但近年已開始看到一些變化。他回憶，幾年前提出產業結構將改變時，當時製藥業界仍不認同，但隨著時間推進，相關情況逐漸出現。

林翰飛表示，在剛接手易威生醫時，是基於「先釐清產業結構，再設定策略布局」的思維。在具體作法上，易威目前的發展策略有三大支柱，第一是與其他公司共同開發藥品，透過合作取得分潤，同時也負責製造，以支撐基本營運；第二大支柱是發展自有藥品，提高整體毛利；第三大支柱是深耕中國大陸市場。

針對大陸市場的布局，林翰飛說明，大陸與美國的產業情況不同，美國有許多創新機會，大陸則是不同的發展方式。在中國大陸並不以產品為主，而是先建立通路，因為產品可能很快被模仿，但通路較不容易複製。易威目前在大陸已建立涵蓋33個省市的經銷網絡，而隨著通路建立後，也開始有其他產品尋求合作機會。

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