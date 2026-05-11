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已故藝術家葉世強 水湳洞故居成藝壇祕境 也是刻苦寫照

記者何定照／台北即時報導
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藝術家葉世強一生致力於藝術。此為他攝於82歲。（本報資料照片）
藝術家葉世強一生致力於藝術。此為他攝於82歲。（本報資料照片）

日本藝術家奈良美智展覽去年在台電金水基地舉行，讓金瓜石又添藝文風景。其實附近的水湳洞山腰，也有間神祕的美術紀念館，是一生幾乎不賣不展畫、過世後才享盛名的藝術家葉世強故居。雖屬私人，須預約才能前往，仍成藝壇間口耳相傳的祕境。

葉世強原籍廣東，1949年後孤身居台，作品廣含水墨、油畫、書法等，獨具寧靜禪意又具現代氣息，也以製作古琴著稱。不過他直至晚年才願意展畫，長年幾乎隱居，水湳洞就是他1990年至1995年的居處。2012年葉世強過世後，他生前留囑籌畫展務的漢雅軒畫廊買下此故居，漢雅軒再委請青年藝術家葉偉立改造紀念館。

從客運「水湳洞」站牌下車，順著山間階梯上行轉悠，就會來到隱在山城間的葉世強故居。紅磚牆上的「好懷念」三字，是藝術家因病移居花蓮後在76歲刻下，率直的情感流露，顯出葉世強性格中的童真。

走入故居，處處可見藝術家生活痕跡與巧手創意，手製古琴桌架在兩個大水缸上，好製造共鳴，圓木墩中段削一塊缺口，成了有手取處的木凳，燭台、燈具等生活用品，都運用廢棄材料親製，還有葉世強81歲才結婚時，為新娘親縫的禮帽。故居牆上，則可見葉世強各時期書畫。

「他很喜歡畫油燈、月光、星光，在困頓的生活找到光。」與丈夫葉偉立一起整理葉世強故居的策展人吳語心說，葉世強經濟窘迫，在水湳洞曾因營養不良昏倒一兩天才被發現，牆上還有欠了多少錢的註記。

出版葉世強傳記的藝術史學者顏娟英則指出，葉世強對刻苦生活有種自傲，不過她認為，葉移居花蓮、有昔日學生溫暖照顧身心靈後，才重新展現旺盛生命力，「一沙見世界」的禪意畫風，可說在此時期臻至純熟。

葉世強故居紀念館座落新北瑞芳水湳洞山腰，需預約才能造訪。（記者何定照／攝影）
葉世強故居紀念館座落新北瑞芳水湳洞山腰，需預約才能造訪。（記者何定照／攝影）

葉世強故居紀念館牆上可見他各時期書畫。（記者何定照／攝影）
葉世強故居紀念館牆上可見他各時期書畫。（記者何定照／攝影）

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