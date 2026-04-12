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球棒爆米花熱銷「大頭叔叔」謝潁霖創零食傳奇

記者劉星君／屏東即時報導
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大頭叔叔創辦人謝潁霖，年輕時曾當拆貨櫃工人。(記者劉星君／攝影)
大頭叔叔創辦人謝潁霖，年輕時曾當拆貨櫃工人。(記者劉星君／攝影)

台灣爆米花品牌「大頭叔叔」創辦人謝潁霖，年輕時到星馬地區碼頭拆貨櫃，期間遇到新加坡某超市老闆鼓舞，返台創業。從食品貿易起家，之後興建食品工廠從代工做到創立品牌，近年更將爆米花做成球棒造型，成為棒球賽熱銷應援商品。

謝潁霖家裡早年養豬，1997年遇到口蹄疫，1200頭豬全撲殺，負債800萬元台幣。他說，小時候幾乎沒錢買零食，爆米花、雞蛋糕對他來說是奢侈品。

後來他半工半讀完成學業，經朋友引薦到星馬當拆貨櫃工人，期間遇上一名新加坡超市老闆，問他要不要出口台灣食品到新加坡賣，意外成為人生轉捩點。他回台灣創業，專幫新加坡這家超市選購台灣商品。創業初期僅3人，如今員工40多人。

6年前他花6千萬元台幣蓋食品工廠，運用真空乾燥技術做出蔬果脆片，外銷成績不惡，之後創立「大頭叔叔」品牌。他發現爆米花是普羅大眾喜愛的零嘴，於是進駐屏東市勝利星村開設門市，之後到百貨公司設快閃店，打出知名度。

「爆米花競爭大，須找出品牌定位與創意」，謝潁霖在上屆世界棒球經典賽推出一比一比例球棒造型爆米花，第一周就賣出3萬多支。今年推出小支球棒造型爆米花，像加油棒一樣也暴紅。

如今他結合在地小農，推出洋蔥、可可等屏東在地口味的爆米花，也與龜甲萬、三麗鷗等品牌推出聯名款，賦予爆米花有溫度的故事，帶來文創價值，未來希望將每個地方特色做成爆米花，成為被記住的休閒零食。

新加坡

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