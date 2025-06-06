拿台東海鹽做甜點 草莓半糖坊劉芷瑄發揚「藍金」

劉芷瑄將深層海水原料運用在自家甜點，開創不少產品受消費者喜愛。（記者尤聰光／攝影）

海水鹹鹹，卻研發成美味的甜點、飲品！台東手作甜點坊製作師劉芷瑄參加縣府深層海水計畫，以深層海鹽開發多項甜品，還研發無酒精成分的甘酒，發揚台東「藍金」。

劉芷瑄因家中小孩喜歡吃甜點，加上自己愛做甜品，2017年設立「草莓半糖手作甜點坊」，原本只做網購，但由於食材天然，產品健康，深受消費者喜愛，一做就7年。

甜點坊取名「草莓半糖」，是沿用她十幾年前開設的童裝店名，劉芷瑄說，自己喜歡草莓，孩子們也很喜歡草莓甜點，讓她有手作甜點動力。報考台東大學食品生技在職學程時接觸到縣府深層海水計畫，她發現台東深層海水有豐富的營養鹽和礦物質，製成的海鹽品質極好，遂嘗試應用在甜點上。

台東深層海水低溫、潔淨且富含營養鹽，在無陽光、低溫且高壓的環境孕育，堪稱最珍貴純淨的水源，品質不輸日、法等國，劉芷瑄相中這點，動念開發藍金。

「海鹽是純天然的甜點調味料」，劉芷瑄說，台東深層海水製成的海鹽，結晶如花朵般美麗，吃了也不負擔。為此她選用台東海鹽與在地紅藜、池上白米及花蓮富里黑糯米，運用微生物發酵水解技術，進一步開發深層海水米麴甘酒，口感醇厚、層次更豐富。

劉芷瑄表示，甘酒含豐富的氨基酸、酵素、葡萄糖和他命B群，而台東深層海水可開發飲品、化妝品等產品，年產值預估超過200億元。