創立友善農業「儂好」品牌 程曼華屏東種無毒草莓

青農程曼華在屏東種植草莓，打造儂好品牌。（記者劉星君／攝影）

屏東大學社會發展系畢業的程曼華，因大學時期的課程，促使她走入社區蹲點，關注農業，畢業後決定留在屏東創業，她在萬巒鄉租三塊田，總共一甲地，創立「儂好」品牌，堅持友善農業，與土地共好。

25歲的程曼華來自雲林，卻「南漂」屏東創業，選在大武山下種草莓，主要因為屏東少人種植，且因天氣熱，草莓會加速成熟，能比苗栗大湖草莓晚種早收，做出市場區隔。她也堅持無毒栽種，讓大家吃得安心。

程曼華念大學時，因系上常到屏東各社區參訪，她發現自己對屏東的了解反而比雲林多，於是畢業後決定留屏東發展。最初在「有機協會」工作，後來與志同道合的夥伴一起創立「儂好」品牌，開啟務農生涯。

每天清晨5時天未亮，她即穿雨鞋、戴起帽子下田，田區周遭大多沒廁所，想上廁所時只能挖「祕密基地」解決。遇上斜紋夜盜蟲作亂，得守到晚上抓害蟲，但不少路過長輩見她辛勤，常會加油打氣，讓她感受到滿滿熱情。

程曼華說，草莓季結束後，接著會種黑美人西瓜、8月到10月種芋香冬瓜，另種些紫蘇、芝麻葉。創業兩年多，去年遇到三個颱風來襲、忽冷忽熱的天氣及蟲蟲大派對等挑戰，但仍堅持不施藥，過程中更有勇氣面對田間的風風雨雨。

「儂好」的儂，具「以人為本來務農」涵意及台語「攏好」的諧音，程曼華希望打造生態、消費者、生產者和土地一起共好的理念，未來將朝觀光 採果方向邁進，現正一步步朝目標前行。