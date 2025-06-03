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六福旅遊集團總裁賴振融：振興觀光業 2關鍵不能少

記者黃淑惠／新竹即時報導
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六福旅遊集團總裁賴振融。 （六福／提供）
六福旅遊集團總裁賴振融。 （六福／提供）

六福旅遊集團總裁賴振融分享，台灣的觀光產業要能吸引外國人目光，兩個關鍵不能少。首先，保育野生動物對全球生態有益，更是確保人類生存環境和經濟發展的重要一環，才能讓後代子孫看到生物多樣性；再者，少子化時代來臨，觀光產業人力使用量大，應把台灣的觀光人才全面升級，培育更多高階觀光管理人才。

重視野生動物保育

自然生態保育已蔚為世界潮流，動物保育更要維持生物多樣性（Biodiversity），目的在保護基因、物種及生態系的多樣性，以減緩物種滅絕，這是一條很孤獨且漫長的道路，然而1979年六福旅遊集團成立全台第一座六福村野生動物園，因為這樣的因緣，六福村長年致力推動野生動物保育。

六福旅遊集團的動物保育成就更屢獲國際肯定，首先犀牛繁育成果傲視亞洲，不僅成立犀牛繁育研究基地，2021年更完成台灣史上最大瀕危動物輸出，將犀牛艾瑪送往日本，促成全球犀牛血緣豐富化，代表台灣肩負起促進犀牛物種血緣豐富化的重責。

賴振融分享，2023年獲邀於全球規模最大、參與人數最多的動物園獸醫專業組織美國動物園獸醫協會（AAZV）發表論文外，近兩年更首創台灣唯一私人動物園主辦大型國際動物研討會，邀請到全球重量級動物權威，包括曾任美國動物園獸醫協會主席的Michele Miller博士、現任動物園暨水族館協會（AZA）長頸鹿顧問的國際長頸鹿醫學權威Dr. Liza Dadone來台授課，吸引全球八至十國、超過200位動物專家和學員特地來台學習交流。

在各國專家學者們的肯定下，六福旅遊集團更加入東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）國際組織，也與日本東武動物園、新竹動物園及壽山動物園簽訂姐妹園，希望透過海內外的動物園交流，成功建立與全球各大動物園和學者的夥伴關係，增加國際交流及動物交換，促進全球動物血緣豐富化，共同為野生動物生存努力。

倡議產業人力分流

賴振融也為觀光業發展提出建議，少子化的時代來臨，台灣的人口出生率不斷下滑，台灣的觀光人才應該朝著培育成為中、高階管理階層目標前進；基層工作比照工廠，應開放引進適量外籍勞工，觀光業是人力需求量大的產業，台灣的觀光產業要有服務品質，必須要有人力分流的策略，才能提供更多的服務能量給消費者，進一步吸引全球更多觀光客來台旅遊。

台灣的人才培育成為高階觀光經營管理階層，才能一路朝著高薪目標挺進；目前基層勞力雖然開放海外學生建教合作，然而，學生有工作時間限制，容易出現畢業就必須返國的問題，於是台灣訓練出很好的觀光人才，最後不能在台灣工作，等於是把訓練好的人才送給亞洲其他國家的觀光產業。

觀光產業的基本勞工，已經不是薪水調高就能解決問題，像洗碗、鋪床這些工作，已經是台灣年輕勞力不想擔任的工作；長期還是要考量引進海外勞工補足缺口，對於台灣的觀光產業長期發展才是助力，而且這樣的轉型策略，只要人力工作分流做好，並不會影響台灣人才發展，反而可以讓台灣的觀光業在國際發光發熱，讓台灣的觀光人才有更多的就業機會。

觀光 日本 東南亞

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