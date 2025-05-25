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星雲大師4000多萬字遺作 編成3冊百萬字「人間佛教傳燈錄」

記者郭韋綺／高雄即時報導
佛光山邀上海大學文學院教授程恭讓與佛光弟子共同研討，從星雲大師全集4000多萬字著作編成「星雲大師人間佛教傳燈錄」，發表吸引2000人與會。（記者郭韋綺／攝影）
佛光山邀上海大學文學院教授程恭讓與佛光弟子共同研討，從星雲大師全集4000多萬字著作編成「星雲大師人間佛教傳燈錄」，發表吸引2000人與會。（記者郭韋綺／攝影）

星雲大師2023年圓寂，身後遺下的4000多萬字著作經分類歸納、濃縮成三冊約百萬字的「星雲大師人間佛教傳燈錄」，日前發表吸引2000人與會，親炙大師一生思想精華。

佛光山近日在佛陀紀念館發表「星雲大師人間佛教傳燈錄」新書，政界、學界及文化宗教界人士出席踴躍，佛光山住持心保和尚說，傳燈錄旨在讓佛法普遍化、人間化，亦為讀者提供理解星雲大師全集門徑，體悟人間佛教精髓。

親近大師70載的佛光山開山寮特助慈惠法師，邀長期深入研究大師思想的上海大學文學院教授程恭讓與佛光弟子共同研討，歷時兩年將「星雲大師全集」395冊、4000多萬字分類歸納，編纂成三冊「星雲大師人間佛教傳燈錄」。

佛光山表示，大師畢生弘揚人間佛教，佛光弟子秉承師志，呈現大師思想精髓與人間佛教理論與實踐內涵，以星雲大師推動人間佛教十大貢獻為綱領，出版星雲大師人間佛教傳燈錄，盼建一套菩薩行弘法與修學體系。

中華傳統宗教總會榮譽總會長王金平指星雲大師智慧如海，佛教志業圓滿成功，大家常問他當立法院長都很和諧，就是以星雲法師「六和」為處事之道。

高雄市長陳其邁說，大師一生充分展現釋迦牟尼精神，人間佛教傳燈錄的出版不僅記錄了他在人間的足跡，更延續大智慧、大慈悲，高雄很榮幸成為星雲大師推廣人間佛教的福地。

佛光山教團系統總校長楊朝祥表示，傳燈錄涵蓋星雲大師學術、佛法思想，盼成為佛光學宗派理論基礎，引起更多學術界人士研究，讓佛法落實在人間。

星雲大師 星雲法師 王金平

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