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「鑿花」保存者蔡共新78歲辭世 台灣文化部頒發旌揚狀

記者陳宛茜／台北即時報導
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嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新與其鑿花作品。（圖／嘉義市政府文化局提供）
嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新與其鑿花作品。（圖／嘉義市政府文化局提供）

嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新日前辭世，享壽78歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示，蔡共新長年致力於「鑿花」文化的傳承、推廣，深具台灣在地性特色，對傳統工藝保存深具貢獻，文化部頒發旌揚狀予以表彰。

蔡共新出生於1948年屏東潮州，後定居於嘉義市。初中畢業時，拜台南市木匾暨木雕司傅郭炳坤為師，學習三年四個月後出師。蔡共新出師後仍不斷精進自己，其技藝並非家傳而是在傳統體系下，經時空環境、社會需求及文化品味所養成。其從事雕刻逾50年，技法熟練、細緻，一直都是寺廟鑿花或欄間雕刻產業爭相聘請的傳統藝師，備受業界肯定。

嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新進行鑿花工作。（圖／國家文化資產網提供）
嘉義市傳統工藝「鑿花」保存者蔡共新進行鑿花工作。（圖／國家文化資產網提供）

文化部表示，「鑿花」是一種強調裝飾性的木雕工藝，在木材構件上雕出紋樣圖案。傳統鑿花取材多元豐富，各家雕刻匠師手法及風格互異，強調裝飾性技藝的木雕工藝，屬傳統建築中小木作的範疇，多用於廟宇內常見的藻井、獅座、斗栱、員光、垂花、瓜筒、插角、花鳥柱、龍柱、門堵、神龕，以及傳統家具如神桌、屏風、床具等雕刻裝飾上。嘉義市政府於2020年公告登錄「鑿花」為嘉義市傳統工藝，並認定蔡共新為保存者。

文化部表示，蔡共新長年致力推動「鑿花」工藝及文化保存，對於嘉義地區無形文化資產的發揚與薪傳深具貢獻，讓更多人認識這項富含文化底蘊的傳統工藝，令人感佩。

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