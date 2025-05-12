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終身傘兵魂 60歲校長陳世聰帶學生跳繩練膽識

記者潘奕言／即時報導
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屏東縣長榮百合國小校長陳世聰是傘兵退伍，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步。(圖／陣世聰提供)
屏東縣長榮百合國小校長陳世聰是傘兵退伍，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步。(圖／陣世聰提供)

台灣屏東縣長榮百合國小校長陳世聰自傘兵退伍後持續鍛練體能，年近60歲的他至今可跳繩二迴旋100下，體能勝過許多年輕人。為了訓練學生，每周二會帶全校學生一起跳繩、跑步，傳承傘兵精神。

陳世聰1987年入伍時擔任空特部預官輔導長，由於傘兵重視體能，每天要交互蹲跳幾百下鍛練腳力，以免跳傘時骨折，另外每月還有一次體能戰技測驗，久之養成運動習慣，退休後仍持續維持，其中一項為跳繩。

後來他擔任校長，每周二晨間會帶著學生運動，一周為慢跑到永久屋基地，一周跳繩，跳繩部分都親自示範，無論一迴旋、二迴旋或花式跳繩，樣樣都難不倒。

他說，跳繩招式非常多樣，除一迴旋、二迴旋外，還有蹲跳、單腳跳、木馬跳、跑步跳、開合跳、前後跳、手交叉、腳交叉、地球自轉等，再搭配一跳、兩跳、後跳、左右、單邊等，變化極多。跳繩除能鍛練體能，還可訓練孩子膽識及靈敏度，因為跳繩須克服被繩子勾到或絆倒的恐懼，尤其二迴旋很容易勾到腳，因此跳繩前他都會說明兼示範，帶孩子一起做。

學生表示，跳繩不容易，除需要體力，也要專注，練習過程雖很辛苦，不過跳完後很有成就感。陳世聰說，他以身為傘兵為榮，「一日傘兵，終身傘兵」，也希望練習跳繩過程中讓學生潛移默化，學習傘兵精神。

長榮 退休

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