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104歲林友茂 羽球打出不老人生

台灣新聞組／連線即時報導
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104歲林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，是台灣最高齡選手，成為世壯運另類代言人，推廣台灣全民運動。(本報資料照片)
104歲林友茂（中）參加世壯運羽球雙打，是台灣最高齡選手，成為世壯運另類代言人，推廣台灣全民運動。(本報資料照片)

雙北世界壯年運動會即將在5月17日登場，今年有不少高齡選手參賽，百歲人瑞就有2位，一位是104歲台灣羽球頑童林友茂，最高齡則是來自泰國的105歲薩旺爺爺，參加田徑100公尺等多項賽事。林友茂透露養生心法，就是多運動、唱歌、跳舞，常保愉快心情。

世壯運報名總人數2萬5950人，包含台灣在地1萬9400人、各國6550人，海外選手以香港、日本、澳大利亞、中國、蒙古、美國為大宗。其實今年高齡選手不少，世壯運主辦單位統計，70至80歲選手，台灣533人、海外505人；80至90歲，台灣69人、海外77人。90至100歲選手，台灣7人、海外6人。

至於百歲人瑞選手，台灣在地、海外各1人，分別是林友茂，報名羽球雙打；泰國選手薩旺參加田徑100公尺、鉛球、鐵餅、標槍，讓人刮目相看。

林友茂住台中西區，他耳聰目明、老當益壯，沒有三高等健康問題，當旁人喊爺爺時，他還會幽默地說「叫我老頑童就好」。林務局公務員退休的他，育有4個女兒，妻子也高齡97歲。

談起養生，林友茂說，運動是他保持健康泉源，50歲接觸羽球，結下不解之緣。多說好話、多存好心、多做好事，也是他的人生哲學。

林友茂說，這次是主辦單位、雙北市長邀約他參加比賽，推廣全民運動，他說，運動是受用一生的好習慣，鼓勵大家一定要培養一項運動嗜好，就像羽球幫助他活躍老化、活出精采人生，「要打到不能動為止。」

羽球奧運金牌選手李洋的父親李峻淯將出戰世壯運雙打、混雙及單打，李峻淯說，「以前在場邊看兒子為夢想拚搏，這次換我站上國際舞台。」李洋說，除陪父親練球備戰，將為父親應援。

另外，北市副市長林奕華昨帶領市府各局處首長成軍「Team Taipei」，年齡均超過45歲，市府說，正式賽會市長蔣萬安將親自率隊參與45+混合組賽事，與新北市長侯友宜一決高下。

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