李賢義 雙軸轉型 打造韌性港口

台灣港務公司董事長李賢義。(港務公司／提供)

台灣港務公司成立邁入第14年，港口經營不同於過往，受到國際經濟情勢變化、紅海危機及俄烏戰爭等局勢衝擊，董事長李賢義帶領公司轉型發展，2024年交出創新高228億元(台幣，下同)的營收、以及年增2.5%的1393萬TEU貨櫃量營運佳績。他說，「我們堅持多元發展和數位永續雙軸轉型策略，一步步打造現代化的韌性港口」。

促進資產多元運用

李賢義指出，因應全球船舶大型化、綠色廊道及永續減碳等航運趨勢，公司以前瞻思維推動各項建設與計畫，高雄港第七貨櫃中心已在去年啟用，接續進行第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第四期造地，配合產業發展需求調整港口區位配置，提升整體作業效率。

旅運服務方面，推動基隆港及高雄港為郵輪雙母港，依各港觀光 特色與水岸資源，結合在地都市發展規畫，促進港口資產多元開發利用。

例如繼去年黃色小鴨重新回歸高雄，與高市府今年再度攜手，將高港16至18號碼頭化身冬日歡樂碼頭樂園，吸引600萬人次參觀，展現港市合作的豐碩成果。

而為企業經營多元化，已成立七家轉投資事業，涵蓋港區曳船、物流倉儲、土地開發、貨櫃堆場、海外投資、風電人才培訓及重件運輸等業務，2024年轉投資收益達5.4億元，創造穩定績效，未來將繼續拓展事業版圖。

同時，正加緊導入數位科技，實現船舶進出、港埠安全及貨物裝卸等全方位港口營運管理，並聯手航港生態圈夥伴打造更優質、更便利的服務。

他分享高雄港第七貨櫃中心的啟用，標誌台灣港口邁入智慧化新紀元，全台首座高度自動化的貨櫃碼頭結合5GAI oT應用，以遠端遙控橋式機結合全自動化無人門式機裝卸作業，以及貨櫃車智慧化通關服務，作業能量可達一年650萬TEU。

在港口智慧管理方面，已完成海氣象資訊、船舶操航智慧警示輔助、自動化門哨導入AI辨識等系統開發，主動提供海上航行安全資訊及異常告警訊息，加速應變作業，提升港區安全。

穩步邁向綠色港灣

李賢義強調，今年將著重應用AI技術掌握船舶進出港及貨物裝卸作業安全，並整合港口營運大數據提供業務決策分析。而在航港產業生態圈共好的理念下，進一步推動「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者引進數位化創新服務，透過產業多元跨域合作，打造安全、效率、品質與永續兼具的智慧港口。

另外，因應台灣政府推動二次能源轉型政策，積極發展多元綠能 及推動深度節能。多元綠能部分，辦理台中港南填方區、高雄港洲際南側，和台北港物流倉儲區填築工程，為第三階段的離岸風電及綠色能源發展預作準備，結合民間投資打造產業發展基地。

深度節能部分，他提出岸電使用計畫，2026年前將再新增五座岸電設施，並透過爭取環境部空汙基金補助，提高航商接用岸電意願，推動「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵潔淨船舶到港及汰換電動化裝卸機具。

而為有效管理港區能源，建置智慧能源管理系統，透過逐步導入儲創能設備，增加港區再生能源使用比例，穩步邁向綠色港灣願景。