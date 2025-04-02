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指揮蝴蝶夫人40年 匈牙利指揮家「演一次死一次」

記者陳宛茜／台北即時報導
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指揮István Dénes說，「蝴蝶夫人」故事殘忍，但音樂太美麗。（記者林伯東／攝影）
指揮István Dénes說，「蝴蝶夫人」故事殘忍，但音樂太美麗。（記者林伯東／攝影）

匈牙利國家歌劇院指揮István Dénes，指揮「蝴蝶夫人」逾40年，此次首次在台指揮「蝴蝶夫人」。他表示，「蝴蝶夫人」描繪愛情細膩動人、情感強烈，每次演到女主角淒美死去，台下指揮的他彷彿也跟著死去，「每指揮一次，便死去一次」。

匈牙利國家歌劇院1884年於布達佩斯落成，被譽為「世上最美三大劇院」。此次首次來台，帶著該劇院旗下的歌劇團、芭蕾舞團，獻演「蝴蝶夫人」與芭蕾舞劇「天鵝湖」。

「蝴蝶夫人」以日本藝伎「蝴蝶夫人」秋秋桑與美國軍官平克頓的悲劇愛情故事為主軸；秋秋桑為愛犧牲一切卻遭背叛，選擇以生命捍衛尊嚴。普契尼對日本女性細膩幽微的描述，雖未擺脫「東方主義」的異國情懷，卻受日本推崇，在此作的背景地長崎設立紀念公園。

Dénes指出，「蝴蝶夫人」故事殘忍，但音樂太美麗，劇中可聽到日本國歌、傳統五聲音階，也能聽到美國國歌與「川普式自以為是的美國色彩」。

「蝴蝶夫人」首演慘敗，普契尼不氣餒，大幅刪改劇本並增加動人的詠嘆調，最終獲得空前成功。劇中秋秋桑幻想情人歸來的詠嘆調「美好的一天」，更成為最受歡迎的女高音曲目。Dénes坦承動刀過的「蝴蝶夫人」在音樂結構上不太完美，累積多年功力，他已有能力帶著樂團安然度過這些缺陷。

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