黃意文寫離岸風電新篇章 充分授權 專注團隊成果

天豐新能源台灣董事長黃意文。 (記者葉卉軒／攝影)

天豐新能源台灣董事長黃意文2024年6月加入天豐新能源，但當時的允能風場仍處於「風」雨飄搖，儘管業界對於這項新人事充滿問號，黃意文坦言，轉職時許多朋友和同業都曾對她提出過類似的疑問，但「我其實是經過很深很深的考慮，因為，我看好這個有戰力的專業優質團隊」。

允能風場2025年2月完成80座風機裝置，並成功併網發電，成為台灣第二大離岸風場，並於3月4日在雲林舉行啟用典禮，風場預計於2025年6月正式商轉，年供應綠電量可滿足逾60萬戶台灣家庭用電需求，也為台灣離岸風電與再生能源產業寫下重要新篇章。

專業出擊 聚焦大目標

親自主持3月4日啟用典禮的黃意文謙虛地指出，主要還是團隊的努力，畢竟她加入的時間還不滿一年。但，短短逾半年多的時間，黃意文便從天豐新能源台灣總經理，於今年2月晉升為台灣董事長，顯見集團總公司對其帶領團隊最終達標，完成任務，肩負關鍵力量的肯定。

在加入天豐新能源之前，黃意文曾在西門子 公司（Siemens）工作了17年，2017年轉赴西門子歌美颯再生能源公司（SGRE）任職，這七年期間，黃意文開始專注於離岸風電產業。

在她擔任總經理期間，SGRE在台灣離岸風電領域取得顯著成就，不僅獲得了超過5GW（百萬瓩）容量的六個離岸風電機組，供應專案及相關服務合約，並透過成功的在地化策略，建設歐洲以外的首個機艙工廠，且員工人數更從五人成長到2024年的500人。

長達逾24年時間都在外商公司，黃意文除了分享「捲起袖子，苦幹實幹的工作精神」外，在經營管理上她也相當重視團隊的「presentive」，他常對團隊說，「其實我們做了很多很好很棒的事情，我們可以很大方的去分享我們的經驗，而且可以很不害羞的說，因為我們的努力而做到了」。

黃意文「專注於成果」的領導風格，使其憑藉著豐富跨國企業經驗，以及商業和能源產業的專業知識，帶領天豐新能源在台灣及亞太區的能源轉型中，做出寶貴貢獻。

黃意文還提到，在管理上她會讓團隊清楚知道「大目標」，她不會去盯「小細節」，基本上她比較不是採取「微觀管理（micro management）」的管理者，她充分授權，但她很重視與團隊定期的討論、溝通，以了解團隊所需要的任何支持和協助。

能源產業 找自我定位

而讓黃意文在職業生涯中擁有獨特視角的養分，則在於她畢業於台大經濟系後，赴德國 科隆大學深造，獲得經濟學、日本學和漢學碩士學位。她多元的教育背景反映了她具備紮實的經濟學基礎，並結合東亞研究的專業知識。

從供應商到開發商，深耕離岸風電近十年的黃意文指出，她一直希望能夠在台灣建立一個讓年輕人、專業人士可以有發展，發光發熱的平台。

此外，針對近來離岸風電產業關注的美國總統川普 上任後反風電的逆風，也讓能源配置問題再度引發關注。

對此，黃意文提出她的看法。她指出，再生能源與其他能源，包括天然氣、核能等，它們不應該是站在完全對立的角度，它們應該是在整個台灣的能源配置上「各有自己的位置」，當然各自所占的比例可能會根據不同的環境，而有一些微調。