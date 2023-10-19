秉承家族創業魂…汪群凱一步步敲出咖啡連鎖店版圖

Knock Knock 董事長汪群凱。（記者邱德祥／攝影）

光泉汪家第三代長孫汪群凱自創Knock Knock連鎖咖啡 店，第一家門市在momo企業總部開張，至今他已有15家店，雖然家族有充沛的食品製造與零售業 經驗，但他從零開始發展自己的事業。

汪群凱已經是光泉家族第三代，身為長孫，在他從小就到加拿大 念書，大學畢業那年，父親告訴他：「你若有能力，去外面工作，做到一定程度，讓家族請你回台灣。」這就是汪家的文化。

因此汪群凱大學畢業就在加拿大上班，工作四年後他申請念碩士。申請前他跟老婆遊山玩水一段時間，父親看不下去，叫他回萊爾富歷練，沒想到回台就定居了。

由於家族沒有安排更多工作任務，在萊爾富的工作又已駕輕就熟，汪群凱開始思考未來。2018年一次出差中國大陸看到瑞幸咖啡發展模式，激發他的創業構想，在跟父執輩報備取得同意後，他現在大部分時間都花在Knock Knock咖啡事業。

「我現在某種程度，是實踐父親的想法，」汪群凱坦言，創業四年反而有很多的學習機會，在光泉，企業制度都是現成的，不知道來龍去脈，但創業四年從薪資制度、獎金設計及人事安排都從零開始，深刻理解其中學問太多，也才會真正懂得感念父親跟叔叔們打下的光泉品牌有多不容易。

Knock Knock事業目前正在上升坡，而誓言做咖啡零售業革命的他，主打全會員、純線上、零現金，革命性地要求顧客得先成為會員，利用電子支付付款，連點餐也不能用說的，得線上操作，門市取物。

「我們開店至今沒有收過一毛錢！」汪群凱指出，收找零錢對零售業是很沒效益的工作，不如把時間釋放出來，服務消費者，而會員能讓後台追蹤分析消費輪廓，但他坦言線上點餐打破台灣重視服務的部分，並不討好，也是推動最辛苦的部分。

即便營運好轉，回想四年前第一家門市開幕當天情形，汪群凱還是覺得表現不好。第一間店在momo總部八樓，四年時間累計15家門市，手握2萬名會員。「有些門市我們等了三年才談成！」汪群凱走在第一線展店談合作，坦言就如品牌Knock Knock一樣，他一直敲門，期望敲出機會。

第五年，他調整步伐一一拜訪企業，希望他們敲門「Knock Knock！」。他正一步步敲出生意版圖，也敲醒潛藏在他身上的汪家創業魂。