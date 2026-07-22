三星全新摺疊機3種尺寸 Z Fold8螢幕比例為社群而生

三星全新摺疊機陣容亮相，包括Samsung Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Flip8共3種尺寸。(三星提供)

三星 全新摺疊機陣容亮相，包括Samsung Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Flip8共3種尺寸，其中Galaxy Z Fold8以不同以往的螢幕比例現身，專為時下當道的社群風潮而設計，頂規旗艦機的命名則改為Galaxy Z Fold8 Ultra。

Samsung Galaxy Z Fold8

採用5.5吋10：16封面螢幕，觀看IG Reels、TikTok等短影音可享受近乎滿版的畫面；7.6吋4：3內頁螢幕在觀看影片、玩遊戲時能減少畫面上、下方的黑邊，旋轉為直式螢幕後則是更適合閱讀的顯示比例，化身口袋電子書。

搭載5,000萬畫素廣角鏡頭、5,000萬畫素超廣角鏡頭，內建4,800mAh大容量電池，觀看影片續航力最高可達26小時，並支援有線45W超快速充電2.0。

共推出石墨灰（Graphite）、奶油白（Cream）、薰衣紫（Lavender）等3色，另有限定色開心果綠（Pistachio）。

三星發表Galaxy Z Fold8。(三星提供)

Samsung Galaxy Z Fold8（圖右）採用7.6吋4：3內頁螢幕，旋轉為直式螢幕之後，即轉換至更適合閱讀的顯示比例。(記者陳立儀／攝影)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

採用更纖薄的機身設計，展開後僅4.1mm，重量215克，搭載寬廣的8吋主螢幕。

Ultra級相機系統搭載2億畫素主相機，超廣角鏡頭提升至5,000萬畫素，支援8K錄影、APV編碼與Cine LUT電影級色彩調校。電池則提升至5,000mAh，並支援有線45W超快速充電2.0。

共推出石墨灰（Graphite）、奶油白（Cream）、鳶尾紫（Violet Shadow）等3色，另有限定色焙茶綠（Green Shadow）。

三星發表Galaxy Z Fold8 Ultra。(三星提供)

Samsung Galaxy Z Flip8

時尚輕巧摺疊機再進化，重量180克，展開厚度僅6.1mm，4.1吋封面螢幕採用1.25mm極窄邊框，提升螢幕視覺占比，並將多項AI應用整合至封面螢幕，例如Now Nudge能即時提供洞察與下一步建議，亦可透過長按側鍵或語音指令喚醒Gemini Intelligence。

搭載5,000萬畫素廣角主鏡頭，透過超穩定動態攝影的水平鎖定功能，自拍更方便，亦能半摺手機使用手持攝影模式。

共推出石墨灰（Graphite）、奶油白（Cream）、櫻花粉（Pink）等3色，另有限定色薄荷綠（Mint）。

三星發表Galaxy Z Flip8。(三星提供)

透過Samsung Galaxy Z Flip8封面螢幕即時瀏覽常用App，無須展開手機即可掌握完整資訊。(三星提供)

Galaxy AI

三星針對摺疊機進一步最佳化AI使用體驗，例如Now Nudge在朋友分享演唱會資訊、旅遊或聚會地點時，Galaxy AI可主動辨識對話內容，推薦用戶將地點加入地圖釘選或建議提醒；以Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra點選建議後，內容將自動以分割畫面呈現，讓聊天不中斷。

Gemini Intelligence除了自然語音，AI更可從螢幕畫面及內容理解使用者需求，例如看到社群上的餐廳、美妝或旅遊推薦，只需一句「幫我規劃這個周末」即可整理資訊、搜尋地點、安排路線或建立行程，減少在不同App間切換的時間。

「相片智慧助理」透過Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra後製生成圖片時，螢幕可同步顯示原圖與編輯後畫面，方便比較前後差異。

此外，3款手機拍攝都支援「專屬聚焦（My FanCam）」功能，在拍攝多人演出時，可透過Galaxy AI自動辨識人物，供使用者決定追焦哪一個主角與影片輸出尺寸，並智慧裁切、快速後製生成專屬影片，不用為了追逐舞台上的走位而慌忙移動鏡頭。

Samsung Galaxy Z Fold8採用5.5吋10：16封面螢幕，通勤期間觀看短影音可享受近乎滿版的畫面。(三星提供)

「專屬聚焦（My FanCam）」可自動追蹤指定拍攝主體，並智慧調整影片構圖與比例，無需手動剪輯就能快速生成適合社群分享的影片。(三星提供)

Samsung Galaxy Z Fold8採用全新比例，機身大小和護照差不多。(記者陳立儀／攝影)

三星發表Galaxy Z Fold8 Ultra（圖左起）、Galaxy Z Fold8與Galaxy Z Flip8。(三星提供)

Samsung Galaxy Fold8化身口袋電子書，方便瀏覽時尚雜誌、漫畫小說與各式刊物。(三星提供)

Samsung Galaxy Z Fold8採用5.5吋10：16封面螢幕。(記者陳立儀／攝影)

Samsung Z Fold8 Ultra的8吋主螢幕，專為打造高效的多工空間而生。(三星提供)