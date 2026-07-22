AI搜尋侵蝕導流 國際各大媒體重新評估和Google合作關係

搜尋數據公司 Semrush 資料顯示，2025年6月至2026年6月，USA Today美國使用者自然搜尋流量幾乎腰斬；Politico同期下滑 23%，CNN約降 25%，Business Insider更跌逾 85%。（路透）

內容平台和新聞媒體正重新評估和Google 的關係，原因是AI搜尋摘要改變使用者取得資訊的方式，也侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

華爾街 日報引述知情人士報導，Reddit已討論是否切斷Google為AI用途存取其內容。這個社群論壇2024年曾和Google達成每年6,000萬美元協議，允許Google使用其資料訓練AI模型；但隨著AI直接生成答案，使用者點進外部網站的次數減少，Reddit高層正評估繼續提供內容給Google是否仍有好處。雙方目前正洽談是否續約。

媒體業不滿情緒正逐漸發酵。USA Today、Politico、經濟學人、People Inc.和路透都在評估未來如何與Google合作，甚至是否繼續合作。Cloudflare資料顯示，機器人流量如今已占網路流量逾半；內容業者過去允許Google爬蟲抓取內容，因為同一套爬蟲同時支撐AI工具和傳統搜尋，通常無法只封鎖AI、卻保留搜尋曝光。

USA Today正考慮封鎖Google爬蟲，這表示自己的內容將不會出現在Google AI摘要，也不會出現在傳統搜尋藍色連結。搜尋數據公司Semrush資料顯示，2025年6月至2026年6月，USA Today美國使用者自然搜尋流量幾乎腰斬；Politico同期下滑23%，CNN約降25%，Business Insider更跌逾85%。

英國監管機關已裁定，內容業者應可選擇是否參與AI功能，而不必犧牲傳統搜尋曝光。Google表示將先在英國測試，再推向全球，但未給出時程。PeopleInc.仍表示完全封鎖Google「百分之百在選項內」；時代雜誌則開始把機器人視為第二種受眾，製作一般讀者看不到、但AI爬蟲可能讀到的文字廣告。