蘋果將推出Apple Upgrade租賃換機方案 月付更低因應漲價

知情人士說，蘋果將和 Klarna Group 合作，由 Klarna 擔任這項方案的金融支持方。(路透)

彭博引述知情人士報導，蘋果正準備和分期付款業者Klarna攜手，為旗下產品推出全新「租賃換機」方案，堪稱蘋果歷來銷售硬體的最大變革。

據彭博周二報導，這項名為「Apple Upgrade」的計劃預計本月28日（下周二）正式上線，允許消費者以多年分期方式付款購買iPhone 、iPad、Mac及Apple Watch。

知情人士說，蘋果將和 Klarna Group 合作，由 Klarna 擔任這項方案的金融支持方，最初至少會在美國先推出，並可在蘋果實體零售店和線上商店使用。Klarna股價一度大漲 11%，終場收漲1.4%。蘋果股價變化不大。

彭博指出，iPhone與Apple Watch的租期最長24個月，Mac與iPad最長36個月。租期屆滿後，消費者可選擇保留或歸還裝置，亦可升級換購新機。報導也概略提到，在某些情況下，交易會產生額外費用。

蘋果目前已有一項類似計畫「iPhone Upgrade」，但據報導，蘋果計劃停止接受新用戶，全力發展涵蓋範圍更廣的Apple Upgrade計畫。改與 Klarna 合作，蘋果既可提供另一種購買方式，又不必承擔金融責任。

推出租賃方案，對蘋果而言是顯而易見的策略選擇。這家iPhone製造商正飽受業界稱為「記憶體末日」的衝擊。這場記憶體晶片短缺危機推高了硬體成本。AI消耗的記憶體量之龐大，已令其他應用所剩無幾。

因應上述困境，蘋果近日宣布調漲部分產品售價，而Apple Upgrade顯然是為了讓消費者更能接受這波漲價。