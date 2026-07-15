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研調：預估2030年陪伴型人型機器人產值達11億元

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集邦指出，陪伴型機器人除了早期由日本主導的長照陪伴、療癒設計，近年已拓展至真人化...
集邦指出，陪伴型機器人除了早期由日本主導的長照陪伴、療癒設計，近年已拓展至真人化互動和情感陪伴。圖為2025年國際機器人展覽會上，GMO AI and Robotics公司的人形機器人為顧客送上一杯飲品。(路透)

研調機構集邦科技發布機器人產業研究顯示，隨著全球人口結構走向高齡化、少子化，且獨居人口持續增加，陪伴型人型機器人需求，獲得快速崛起的「陪伴經濟」支撐，預估產值將於2030年達到11億美元。

集邦（TrendForce）表示，日本是最早發展陪伴型機器人的市場之一，如GROOVE X推出LOVOT，以情感互動、療癒陪伴為產品核心，完全捨棄生產力功能。日本產業技術綜合研究所（AIST）則與合作夥伴開發海豹外型的PARO療癒機器人，用於失智症照護與心理陪伴，獲長照機構廣泛採用。這些日本產品驗證陪伴型機器人的市場可行性，多採取可愛、卡通化的設計以提升使用者接受度，較少追求真人外觀。

集邦指出，陪伴型機器人除了早期由日本主導的長照陪伴、療癒設計，近年已拓展至真人化互動和情感陪伴，日前中國廠商優必選發表超仿生人型機器人U1，象徵此類陪伴型產品正式跨入真人化時代。

集邦解釋，日系產品重親和力，中系設計追求真人化體驗，相較日本強調療癒與親和力，近年中國陪伴型機器人更加重視仿生外型、情緒表達和自然應對，期能提升真人互動感，多數廠商以陪伴功能為前提，開發局部人型產品。如松延動力的桌面陪伴機器人小月，強調聲形同步與家庭陪伴；春水堂聚焦高擬真人體外觀、觸覺回饋和體溫模擬，著眼陪伴沉浸感。

精華 FAQ

  • 集邦科技預估，在陪伴經濟支撐下，陪伴型人型機器人產值將持續擴大，並於2030年達到11億美元，顯示市場具備明顯成長潛力。

  • 主要動能來自全球人口高齡化、少子化，以及獨居人口持續增加，這些變化讓長照陪伴與情感互動需求上升，進而帶動陪伴型機器人的商機。

  • 日本產品多以可愛、卡通化與療癒陪伴為主，強調親和力；中國近年則更重視真人化外觀、情緒表達與自然應對，追求更強的沉浸式互動體驗。

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