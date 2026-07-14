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蘋果iOS 27公測版 Siri AI變聰明、支援舊機變快

中央社／台北14日電
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蘋果公司（Apple）釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版（Public...
蘋果公司（Apple）釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版（Public Beta），提供一般用戶搶先體驗。(路透)

蘋果公司（Apple）今天釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版（Public Beta），提供一般用戶搶先體驗，最大亮點是全面升級的多模態助理Siri AI，並帶來Liquid Glass介面優化及舊機效能提升。

科技媒體9to5Mac報導，蘋果根據個人智慧系統Apple Intelligence，重新改造語音助理Siri。升級後的Siri AI具備連續對話能力，還能深入檢索用戶隱私資訊、理解螢幕畫面內容，並在各個應用程式中執行對應操作。

新版Siri的對話泡泡改由動態島延伸，並新增獨立的Siri App以保存與同步對話歷史。此外，相機功能也新增Siri視覺智慧模式，例如拍攝會員條碼即可快速轉換為錢包票卡。

除了Siri之外，Apple Intelligence也全面延伸到各項內建軟體。Safari瀏覽器現在可依照主題自動分類標籤頁、新增「Notify Me」網頁變更通知，且能透過自然語言直接生成專屬擴充功能。

照片App推出AI修圖利器，包括可抹除複雜雜物的「Clean Up」、生成邊框外畫面的「Extend」，以及拍完照後還能調整相機視角的「Spatial Reframing」。

在外觀視覺上，iOS 27進一步優化去年推出的Liquid Glass設計語言，透過更細緻的明暗對比強化圖示與文字的可讀性，並在設定中新增滑桿，讓用戶可自由調整透明度與毛玻璃效果的深淺。

值得注意的是，蘋果這次針對舊款硬體也進行底層核心優化。官方數據指出，iOS 27可讓App啟動速度提升高達30%、AirDrop傳輸速度提升80%、照片載入速度加快70%。此外，Wi-Fi與行動網路之間的切換也變得更智慧，可避免裝置死守微弱訊號的問題。

iOS 27公測版支援iPhone 11及後續機種。不過，包含Siri AI在內的Apple Intelligence部分功能，仍限制須iPhone 15 Pro以上機種才可以運作。

雖然用戶可免費加入蘋果測試版軟體計畫搶先體驗，但iOS 27公測版可能存在耗電、App相容性或未知錯誤，在升級前應做好資料備份，並盡可能安裝在非主力手機或備用機上體驗。

精華 FAQ

  • 最大亮點是全面升級的多模態Siri AI，能進行連續對話、理解螢幕內容並跨App執行操作，同時還帶來Liquid Glass介面優化與舊機效能提升。

  • 新版Siri可深入檢索個人資訊、辨識畫面內容，還能在不同App中完成對應操作；介面上對話泡泡延伸到動態島，並新增獨立Siri App保存歷史。

  • iOS 27公測版支援iPhone 11及後續機種，但包含Siri AI在內的Apple Intelligence功能仍需iPhone 15 Pro以上才能使用，升級前也建議先備份資料。

iOS Apple Siri

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