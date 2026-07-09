我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／摩洛哥折損進攻核心 賽巴里因傷無緣對法8強戰

川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Grok 4.5。（截圖自官網）
Grok 4.5。（截圖自官網）

SpaceXAI發表和AI程式設計新創公司Cursor共同開發的全新人工智慧模型，主打金融、法律和程式設計的處理能力，展現馬斯克設法縮短和Anthropic和OpenAI等對手差距的企圖心。

這款軟體名為Grok4.5，是這兩家公司共同開發的首款AI模型。就在幾周前，SpaceX才正式宣布以600億美元的價碼收購Cursor。

Cursor周三在部落格發文說，Grok4.5設計目標是「處理困難且長時間執行的任務」，包括軟體工程。這也是許多頂尖AI開發商重點投入的領域。與Cursor先前的模型不同，Grok4.5的目標更廣泛，涵蓋法律與金融服務等多元工作。文章並提到，Grok4.5的網路安全防護能力也同步升級。

SpaceXAI表示，Grok4.5以數萬顆輝達GB300圖形處理器訓練，重點放在嚴謹的資料篩選、去除重複資料和品質評分。

與Cursor合作，是馬斯克旗下公司在AI競賽中急起直追、並爭取更多企業客戶的廣泛布局之一。馬斯克今年說過，他與SpaceX合併前的AI新創公司（原名xAI）在程式設計上已經落後，隨後發動一波人事變革以重整旗鼓。更名為SpaceXAI的AI部門，已於今年5月發布首款程式撰寫代理工具，正面競爭Anthropic的相關產品。

在眾所期待的首次公開發行股票（IPO）前，SpaceX宣布已取得收購Cursor的權利。Cursor成長飛快之速史上罕見，在所謂vibecoding時代的核心角色。兩家公司後來開始共享資料和算力資源，共同開發新模型。

SpaceXAI說，Grok4.5定價為每百萬輸入token2美元、每百萬輸出token6美元。相較之下，對手Anthropic的ClaudeOpus4.8定價為每百萬輸入token5美元、每百萬輸出token25美元；OpenAI的GPT-5.6Luna定價則為每百萬輸入token1美元、每百萬輸出token6美元。

SpaceX執行長馬斯克在X發文說：「這是Opus等級模型，但速度更快、token使用效率更高、成本更低。」

彭博先前報導，馬斯克旗下公司也積極布局金融業務，以爭取華爾街客戶，進一步強化營收。

Grok4.5發表之際，各國政府對新模型加強審查，尤其關注網路安全能力。川普政府曾短暫限制外國用戶使用Anthropic最強模型，也要求OpenAI分階段推出最新產品。兩家公司後來都說，已獲准推進產品發布。

Cursor在部落格文章中說，已採取措施「偵測並阻擋惡意行為者」。該公司說，目標是「保留正當安全工作，包括尋找並修補漏洞，同時限制最可能造成傷害的工作流程」。

AI工具價格比較。（Codex協作）
AI工具價格比較。（Codex協作）

精華 FAQ

  • Grok4.5主打金融、法律與程式設計等高價值場景，特別強調可處理困難且長時間執行的任務，也延伸到軟體工程與企業級工作流程。

  • SpaceXAI表示，Grok4.5以數萬顆輝達GB300 GPU訓練，並重視嚴謹資料篩選、去除重複資料與品質評分，同時升級網路安全防護。

  • Grok4.5每百萬輸入token收2美元、輸出token收6美元，低於Anthropic Claude Opus 4.8的輸入5美元、輸出25美元，顯示其以價格與效率搶市。

馬斯克 OpenAI

上一則

7月9日星座運勢 雙子桃花運旺 射手別太衝動

延伸閱讀

AI商搶新創客戶 OpenAI、Anthropic推「高額優惠 」掀補助大戰

AI商搶新創客戶 OpenAI、Anthropic推「高額優惠 」掀補助大戰
WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic

WSJ：中國智譜AI模型 已追上美Anthropic
查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI
OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

OpenAI傳擬延後IPO至明年 GPT-5.6應美政府要求分階段發布

熱門新聞

過機場安檢時，護照、手機、錢包等物品都被建議不要放在安檢托盤中。機場安檢示意圖，非新聞當事者。(路透)

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

2026-07-07 21:25
左為「藏海傳」、右為「唐宮奇案之青霧風鳴」。(取材自豆瓣)

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

2026-07-02 22:25
屬馬女性個性開朗、待人真誠，人際關係廣闊。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

2026-06-29 23:20
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報系資料照）

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

2026-07-02 23:00
想要享受自己種蔬菜的樂趣，又擔心太困難或耗時，園藝專家推薦小蘿蔔等8種快速生長的蔬菜。種菜示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kampus Production）

不用一個月就收成 園藝專家大推這8種蔬菜

2026-07-05 22:25
生肖牛、生肖龍、生肖羊及生肖狗，7月將迎來運勢明顯回升，不僅有機會獲得貴人相助，財運也逐漸轉旺，感情方面同樣可望出現新進展。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto ）

4生肖7月貴人、財神、桃花齊上門 屬牛所有關卡都打通

2026-07-01 22:25

超人氣

更多 >
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....

過了安檢飛不了 華人登機口機票被取消 原因是....
黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀

黑人女子對比白人右翼團體 這張照片瘋傳 不同解讀
世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%
川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣