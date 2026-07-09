SpaceXAI攜手Cursor發表Grok 4.5 搶攻金融法律AI市場 定價低於對手

Grok 4.5。（截圖自官網）

SpaceXAI發表和AI程式設計新創公司Cursor共同開發的全新人工智慧模型，主打金融、法律和程式設計的處理能力，展現馬斯克 設法縮短和Anthropic和OpenAI 等對手差距的企圖心。

這款軟體名為Grok4.5，是這兩家公司共同開發的首款AI模型。就在幾周前，SpaceX才正式宣布以600億美元的價碼收購Cursor。

Cursor周三在部落格發文說，Grok4.5設計目標是「處理困難且長時間執行的任務」，包括軟體工程。這也是許多頂尖AI開發商重點投入的領域。與Cursor先前的模型不同，Grok4.5的目標更廣泛，涵蓋法律與金融服務等多元工作。文章並提到，Grok4.5的網路安全防護能力也同步升級。

SpaceXAI表示，Grok4.5以數萬顆輝達GB300圖形處理器訓練，重點放在嚴謹的資料篩選、去除重複資料和品質評分。

與Cursor合作，是馬斯克旗下公司在AI競賽中急起直追、並爭取更多企業客戶的廣泛布局之一。馬斯克今年說過，他與SpaceX合併前的AI新創公司（原名xAI）在程式設計上已經落後，隨後發動一波人事變革以重整旗鼓。更名為SpaceXAI的AI部門，已於今年5月發布首款程式撰寫代理工具，正面競爭Anthropic的相關產品。

在眾所期待的首次公開發行股票（IPO）前，SpaceX宣布已取得收購Cursor的權利。Cursor成長飛快之速史上罕見，在所謂vibecoding時代的核心角色。兩家公司後來開始共享資料和算力資源，共同開發新模型。

SpaceXAI說，Grok4.5定價為每百萬輸入token2美元、每百萬輸出token6美元。相較之下，對手Anthropic的ClaudeOpus4.8定價為每百萬輸入token5美元、每百萬輸出token25美元；OpenAI的GPT-5.6Luna定價則為每百萬輸入token1美元、每百萬輸出token6美元。

SpaceX執行長馬斯克在X發文說：「這是Opus等級模型，但速度更快、token使用效率更高、成本更低。」

彭博先前報導，馬斯克旗下公司也積極布局金融業務，以爭取華爾街客戶，進一步強化營收。

Grok4.5發表之際，各國政府對新模型加強審查，尤其關注網路安全能力。川普政府曾短暫限制外國用戶使用Anthropic最強模型，也要求OpenAI分階段推出最新產品。兩家公司後來都說，已獲准推進產品發布。

Cursor在部落格文章中說，已採取措施「偵測並阻擋惡意行為者」。該公司說，目標是「保留正當安全工作，包括尋找並修補漏洞，同時限制最可能造成傷害的工作流程」。

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