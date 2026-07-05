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中國15日實施AI服務新規 豆包、千問智慧體功能下架

中央社／北京5日電
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通義千問開源開放的基礎大模型2025年11月6日發布會。(新華社)
通義千問開源開放的基礎大模型2025年11月6日發布會。(新華社)

中國人工智慧（AI）應用、AI助手豆包和千問在昨天宣布，其智慧體（Agent）功能將在7月15日下線。15日起中國將正式實施新規，對AI擬人化互動服務有嚴格限制。

字節跳動開發的豆包4日發布通知，其智慧體功能將於15日下線，並將用戶引流至字節跳動旗下貓箱app承接相關需求。阿里巴巴開發的千問也在同日提醒，千問智慧體功能與服務15日徹底下線，用戶將無法訪問相關智慧體配置及歷史對話紀錄。

智慧體可理解為AI助手，可根據用戶的簡單命令完成較複雜操作。豆包自2024年起大力推動，千問也開設智慧體商店，支持用戶自建Agent。

界面新聞報導，7月15日正是「人工智能（智慧）擬人化互動服務管理暫行辦法」正式施行的日期。這項辦法在4月公布，是中國首部專門針對AI擬人化互動服務的規範性文件。

「辦法」明確界定，AI擬人化互動服務是指利用AI技術，向境內公眾提供的、模擬自然人人格特徵、思維模式和溝通風格，且能開展持續性情感互動的服務，覆蓋範圍包括虛擬伴侶、虛擬親屬、情感陪伴類智能體等多種形態。

「辦法」為提供擬人化互動服務的應用劃定多條「紅線」，其中包括：不得生成鼓勵、美化、暗示自殘自殺等內容；不得向未成年人用戶生成可能引發模仿不安全行為、產生極端情緒、誘導不良嗜好等可能影響其身心健康的內容；不得過度迎合用戶、誘導情感依賴或者沈迷，損害用戶真實人際關係等。

陸媒華爾街見聞指出，除了監管壓力外，商業化變現困境同樣是推動此次調整的內在動因。

分析認為，擬人化閒聊及小眾角色類智慧體通常產生零散、高頻的輕量化對話調用，算力消耗高而單體商業價值低，屬於典型的「高耗低效」業務形態。它們雖能帶來短期流量，卻難以轉化為直接商業收入。

千問的轉型動作已有跡可循。千問於6月3日正式宣布面向全行業第三方企業和開發者全面開放Agent與Skill接入權限，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城、東方航空等主要品牌已率先啓動服務測試。

報導說，這一戰略轉向表明，平台正將資源從低價值的C端UGC（使用者生成內容）生態向高價值的B端企業服務場景集中。

精華 FAQ

  • 因中國7月15日正式實施「人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法」，兩家平台需配合新規，將相關智慧體功能下線或轉移，以避免觸及監管紅線。

  • 新規禁止生成鼓勵或美化自殘自殺內容，也不得向未成年人輸出模仿危險行為、極端情緒或不良嗜好資訊，並禁止過度迎合、誘導依賴或沉迷。

  • 報導指出，智慧體多屬高耗低效的輕量對話業務，算力成本高但商業價值有限，因此平台正把資源轉向更具收入潛力的B端企業服務場景。

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