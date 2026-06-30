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美解除Anthropic禁令 新AI模型Fable 5周三恢復服務

編譯葉亭均／綜合外電
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美國政府已解除對Anthropic公司新AI模型Fable 5所實施的外國人士使...
美國政府已解除對Anthropic公司新AI模型Fable 5所實施的外國人士使用限制。(路透)

美國政府已解除對Anthropic公司新AI模型Fable 5所實施的外國人士使用限制，結束了雙方之間的一場爭議。這場爭議也顯示，白宮正積極介入，以因應這個快速發展產業中的安全疑慮。

根據周二晚間宣布的協議，美國商務部長盧特尼克表示，Anthropic將修補亞馬遜研究人員用來規避Fable安全防護措施的方法。Fable是Anthropic強大Mythos模型的公開版本，Mythos具備執行網路攻擊的能力，但Fable則是內建嚴格的安全機制，提供給更廣泛的大眾使用。盧特尼克在社群平台 X 表示，這些安全護欄措施對於公司能夠公開發布該模型至關重要。

盧特尼克表示：「過去兩周，我們與Anthropic密切合作，分析並核准Fable 5，以確保整個美國政府立場一致，同時強化美國在AI領域的領導地位。」

在Anthropic首席運算長Tom Brown為首的協商中，該公司與商務部及其他政府機構合作，說服他們相信這款模型可安全供大眾使用。

Anthropic在與美國政府達成協議後表示，將於周三開始恢復服務。此前，該模型已停用兩個半星期，這對一家美國主要AI模型開發商而言是前所未有的情況。Anthropic表示：「我們感謝使用者的耐心，也感謝所有協助我們重新部署模型的人。」

美國官員表示，政府的目標是修補這項漏洞，並建立一套程序，使未來能避免類似問題再次發生，同時讓溝通更加明確。美國官員近日已批准恢復另一款相關模型Mythos 5的部分存取權限，此前該模型也曾停用兩周。

商務部是在6月12日透過一封私信實施了出口管制規定，要求該公司在允許任何外籍人士（包括在美境內）使用Mythos 5、Fable 5這兩款模型、以及將模型發送到全球任何目的地之前，必須先獲得美國政府的許可，理由是對這些模型的安全性持有疑慮。這項禁令當時促使Anthropic全面關閉所有使用者的存取權限。

精華 FAQ

  • 商務部認為Fable 5存在安全疑慮，且有人可繞過其防護措施，因此要求外籍人士使用前須先獲許可，以降低模型被濫用或外流風險。

  • 雙方同意由Anthropic修補可規避安全機制的方法，並由商務部及其他機構共同審核，確認模型可安全公開使用後，再恢復服務。

  • Anthropic表示將於周三起恢復Fable 5服務。這款模型曾停用兩個半星期，對主要AI開發商而言相當罕見，也反映政府對AI安全的高度介入。

白宮 商務部 亞馬遜

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